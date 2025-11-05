https://ria.ru/20251105/chelyabinsk-2052933401.html
Источник рассказал о ранениях на теле найденной в Челябинске девочки
Источник рассказал о ранениях на теле найденной в Челябинске девочки - РИА Новости, 05.11.2025
Источник рассказал о ранениях на теле найденной в Челябинске девочки
Пятилетняя девочка, тело которой нашли в диване в одной из квартир Челябинска, погибла более десяти дней назад, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 05.11.2025
На теле найденной в диване в Челябинске девочки обнаружили 4 ножевых ранения
ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя — РИА Новости. Пятилетняя девочка, тело которой нашли в диване в одной из квартир Челябинска, погибла более десяти дней назад, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"В ходе осмотра тела у малолетней обнаружено четыре ножевых ранения грудной клетки. Предположительно, смерть наступила около десяти дней назад", — сказал собеседник агентства.
По его словам, квартира дистанционно сдавалась посуточно 43-летней женщине, зарегистрированной в Башкирии. Она с дочкой прожила в этой квартире месяц и шесть дней.
Женщина была в разводе, в Челябинске
работала мастером маникюра, добавил источник.
Тело девочки обнаружили в диване владельцы квартиры на улице 250-летия Челябинска. Это произошло 3 ноября, после того как женщина сообщила о выселении. Ее задержали на следующий день в Башкирии.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.