Источник рассказал о ранениях на теле найденной в Челябинске девочки

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя — РИА Новости. Пятилетняя девочка, тело которой нашли в диване в одной из квартир Челябинска, погибла более десяти дней назад, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"В ходе осмотра тела у малолетней обнаружено четыре ножевых ранения грудной клетки. Предположительно, смерть наступила около десяти дней назад", — сказал собеседник агентства.

По его словам, квартира дистанционно сдавалась посуточно 43-летней женщине, зарегистрированной в Башкирии. Она с дочкой прожила в этой квартире месяц и шесть дней.

Женщина была в разводе, в Челябинске работала мастером маникюра, добавил источник.

Тело девочки обнаружили в диване владельцы квартиры на улице 250-летия Челябинска. Это произошло 3 ноября, после того как женщина сообщила о выселении. Ее задержали на следующий день в Башкирии.