Источник рассказал о ранениях на теле найденной в Челябинске девочки
12:01 05.11.2025 (обновлено: 13:01 05.11.2025)
Источник рассказал о ранениях на теле найденной в Челябинске девочки
Источник рассказал о ранениях на теле найденной в Челябинске девочки

На теле найденной в диване в Челябинске девочки обнаружили 4 ножевых ранения

© Челябинский Следком/TelegramКвартира, в которой нашли тело пятилетней девочки
Квартира, в которой нашли тело пятилетней девочки - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Челябинский Следком/Telegram
Квартира, в которой нашли тело пятилетней девочки
ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя — РИА Новости. Пятилетняя девочка, тело которой нашли в диване в одной из квартир Челябинска, погибла более десяти дней назад, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"В ходе осмотра тела у малолетней обнаружено четыре ножевых ранения грудной клетки. Предположительно, смерть наступила около десяти дней назад", — сказал собеседник агентства.
По его словам, квартира дистанционно сдавалась посуточно 43-летней женщине, зарегистрированной в Башкирии. Она с дочкой прожила в этой квартире месяц и шесть дней.
Женщина была в разводе, в Челябинске работала мастером маникюра, добавил источник.
Тело девочки обнаружили в диване владельцы квартиры на улице 250-летия Челябинска. Это произошло 3 ноября, после того как женщина сообщила о выселении. Ее задержали на следующий день в Башкирии.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.
Бетонный блок опрокинулся на малолетнего ребёнка во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Во Владивостоке бетонный блок опрокинулся на ребенка
