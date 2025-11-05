Рейтинг@Mail.ru
"Челси" не справился с "Карабахом" в матче Лиги чемпионов
Футбол
 
22:41 05.11.2025
"Челси" не справился с "Карабахом" в матче Лиги чемпионов
"Челси" не справился с "Карабахом" в матче Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
"Челси" не справился с "Карабахом" в матче Лиги чемпионов
Азербайджанский "Карабах" сыграл вничью с английским "Челси" в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 05.11.2025
футбол
марко янкович
алехандро гарначо
челси
карабах
барселона
лига чемпионов уефа
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Азербайджанский "Карабах" сыграл вничью с английским "Челси" в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Баку завершилась со счетом 2:2. В составе "Челси" мячи забили Эстевао (16-я минута) и Алехандро Гарначо (53). У "Карабаха" отличились Леандру Андраде (29) и Марко Янкович (39, с пенальти).
Лига чемпионов УЕФА
05 ноября 2025 • начало в 20:45
Завершен
Карабах
2 : 2
Челси
29‎’‎ • Leandro Andrade
(Camilo Duran)
39‎’‎ • Марко Янкович (П)
16‎’‎ • Estevao
(Андрей Сантос)
53‎’‎ • Алехандро Гарначо
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Челси" с 7 очками занимает десятое место в турнирной таблице Лиги чемпионов. "Карабах" (7) располагается на 12-й позиции.
В следующем туре "Челси" 25 ноября примет испанскую "Барселону", в этот же день "Карабах" сыграет в гостях с итальянским "Наполи".
В параллельном матче кипрский "Пафос" дома обыграл испанский "Вильярреал" со счетом 1:0.
Лига чемпионов УЕФА
05 ноября 2025 • начало в 20:45
Завершен
Пафос
1 : 0
Вильярреал
46‎’‎ • Деррик Лукассен
(Кен Сема)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
Марко Янкович, Алехандро Гарначо, Челси, Карабах, Барселона, Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
