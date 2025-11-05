https://ria.ru/20251105/bryugge-barselona-smotret-onlayn-2053036616.html
"Брюгге" — "Барселона": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 5 ноября
"Брюгге" и "Барселона" встретятся в матче четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T22:02:00+03:00
футбол
брюгге
барселона
лига чемпионов уефа
анонсы и трансляции матчей
