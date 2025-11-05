Рейтинг@Mail.ru
Почти 80 компаний представлены под брендом Made in Russia на CIIE в Шанхае
05.11.2025
Почти 80 компаний представлены под брендом Made in Russia на CIIE в Шанхае
Почти 80 компаний представлены под брендом Made in Russia на CIIE в Шанхае
экономика
Экономика
Почти 80 компаний представлены под брендом Made in Russia на CIIE в Шанхае

Около 80 компаний представлены под брендом Made in Russia на выставке в Шанхае

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид со смотровой площадки Шанхайской башни в районе Пудун в Шанхае
Вид со смотровой площадки Шанхайской башни в районе Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вид со смотровой площадки Шанхайской башни в районе Пудун в Шанхае. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Китайская международная выставка импортных товаров (China International Import Expo, CIIE) открылась 5 ноября в Шанхае, под национальным брендом "Сделано в России" при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) в CIIE в этом году участвуют 78 компаний, сообщает центр.
"Площадь национальной экспозиции достигла 1380 квадратных метров. Российские компании представляют продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, потребительские товары (косметику, бижутерию, товары для уборки и т.д.), БАДы и лекарственные средства, технологии для промышленности и ИТ, а также логистические и финансовые услуги", - говорится в сообщении.
Сессия Торговое финансирование: тенденции и перспективы - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Страхование экспортного факторинга стало важным решением поддержки ВЭД
31 октября, 12:09
Для участников национальной экспозиции РЭЦ организует порядка 500 целевых встреч с потенциальными партнерами из Китая и других стран.
Российский экспортный центр поддерживает участие отечественных компаний в выставке China International Import Expo с момента ее основания в 2018 году. В 2024 году участники экспозиции Made in Russia провели свыше 700 деловых переговоров, их экспортный потенциал превысил 6,8 миллиарда рублей.
Успех экспортеров и высокий интерес к российской продукции на CIIE подтверждает эффективность государственной поддержки и перспективность развития российско-китайского сотрудничества. Участие в выставке предоставляет российским компаниям уникальную возможность не только презентовать свою продукцию широкой аудитории, но и установить прямые контакты с потенциальными партнерами, инвесторами и дистрибьюторами.
Напомним, участникам национальной экспозиции РЭЦ предоставляет значительную поддержку. Бизнесу софинансируется 100% затрат на аренду площадей для деловых мероприятий, а также расходы на создание временной инфраструктуры, информационное продвижение, администрирование и организацию мероприятий. РЭЦ осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров для российских компаний и сопровождает их на каждом этапе.
График бизнес-миссий и международных выставок, участвовать в которых экспортеры могут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
РЭЦ обновляет сервис "Подбор маркетплейсов"
31 октября, 18:31
 
