Вид со смотровой площадки Шанхайской башни в районе Пудун в Шанхае. Архивное фото

Почти 80 компаний представлены под брендом Made in Russia на CIIE в Шанхае

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Китайская международная выставка импортных товаров (China International Import Expo, CIIE) открылась 5 ноября в Шанхае, под национальным брендом "Сделано в России" при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) в CIIE в этом году участвуют 78 компаний, сообщает центр.

"Площадь национальной экспозиции достигла 1380 квадратных метров. Российские компании представляют продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, потребительские товары (косметику, бижутерию, товары для уборки и т.д.), БАДы и лекарственные средства, технологии для промышленности и ИТ, а также логистические и финансовые услуги", - говорится в сообщении.

Для участников национальной экспозиции РЭЦ организует порядка 500 целевых встреч с потенциальными партнерами из Китая и других стран.

Российский экспортный центр поддерживает участие отечественных компаний в выставке China International Import Expo с момента ее основания в 2018 году. В 2024 году участники экспозиции Made in Russia провели свыше 700 деловых переговоров, их экспортный потенциал превысил 6,8 миллиарда рублей.

Успех экспортеров и высокий интерес к российской продукции на CIIE подтверждает эффективность государственной поддержки и перспективность развития российско-китайского сотрудничества. Участие в выставке предоставляет российским компаниям уникальную возможность не только презентовать свою продукцию широкой аудитории, но и установить прямые контакты с потенциальными партнерами, инвесторами и дистрибьюторами.

Напомним, участникам национальной экспозиции РЭЦ предоставляет значительную поддержку. Бизнесу софинансируется 100% затрат на аренду площадей для деловых мероприятий, а также расходы на создание временной инфраструктуры, информационное продвижение, администрирование и организацию мероприятий. РЭЦ осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров для российских компаний и сопровождает их на каждом этапе.

График бизнес-миссий и международных выставок, участвовать в которых экспортеры могут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".