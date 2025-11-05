https://ria.ru/20251105/bolnichnyy-2052869179.html
В Госдуме назвали максимальную сумму оплаты больничного в день
Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составляет около 5700 рублей в день, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая... РИА Новости, 05.11.2025
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составляет около 5700 рублей в день, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности на сегодняшний день составляет 5673 рубля в день. Эта величина определяется исходя из предельных баз для начисления страховых взносов за два предыдущих года. За 2023 год база составляла около 1,9 миллиона рублей, за 2024-й - около 2,2 миллиона рублей. Их сумма делится на 730 календарных дней, что и даёт итоговую цифру", - сказал Говырин
.
Депутат отметил, что размер компенсации зависит от страхового стажа: при стаже свыше восьми лет выплачивается 100% среднего заработка, от пяти до восьми лет - 80%, от шести месяцев до пяти лет - 60%.
"Если человек работает менее полугода, расчёт производится исходя из федерального МРОТ, который с начала 2025 года установлен на уровне 22440 рублей. При этом пособие не может быть меньше 723,87 рубля в день, даже если средний заработок работника оказался ниже", - подчеркнул он.
По его словам, выплаты за первые три дня болезни осуществляет работодатель, остальные дни компенсирует Социальный фонд России
.
"Рост пособий связан с обновлёнными параметрами страховых взносов и индексацией минимального размера оплаты труда, что повлияло и на расчёт социальных выплат по всей стране", - добавил Говырин.