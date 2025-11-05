В Госдуме назвали максимальную сумму оплаты больничного в день

Депутат отметил, что размер компенсации зависит от страхового стажа: при стаже свыше восьми лет выплачивается 100% среднего заработка, от пяти до восьми лет - 80%, от шести месяцев до пяти лет - 60%.

"Если человек работает менее полугода, расчёт производится исходя из федерального МРОТ, который с начала 2025 года установлен на уровне 22440 рублей. При этом пособие не может быть меньше 723,87 рубля в день, даже если средний заработок работника оказался ниже", - подчеркнул он.