Боля обвинил власти Молдавии в разрушении культурных связей с Россией

КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии решили закрыть Российский центр науки и культуры под предлогом заботы о безопасности страны, разрушая культурные отношения между государствами, считает экс-депутат от молдавского оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.

Ранее в среду премьер Молдавии Александр Мунтяну сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры в Кишиневе . Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества , агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.

"Закрывая "Русский дом", власть рушит культурные мосты между народами. "Русский дом" в Кишиневе — это лекции, выставки, концерты, совместные культурные проекты, живое общение между людьми. Сегодня всё это вдруг объявлено "инструментом гибридной войны". Так проще — закрыть культурный центр и прикрыть это громким лозунгом о "защите страны", - написал Боля в своем Telegram-канале.

Он считает, что новый премьер Мунтяну решил начать свою работу с демонстративных шагов, но борьба с культурой больше похожа на "показуху ради отчётов и политической игры".

"Правительство продолжает курс Майи Санду , где во всех бедах страны по-прежнему виновата Россия. Удобная формула, не так ли? Ведь для отчёта о "решительных действиях" достаточно закрыть что-нибудь российское — то, что

годами работало в Молдавии задолго до прихода нынешних "власть имущих", - добавил Боля.

МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе.