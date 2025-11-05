Рейтинг@Mail.ru
Рябков заявил о неготовности Запада урегулировать противоречия с Россией - РИА Новости, 05.11.2025
10:22 05.11.2025
Рябков заявил о неготовности Запада урегулировать противоречия с Россией
Москва неоднократно предлагала коллективному Западу урегулировать противоречия в сфере безопасности, но на той стороне не выразили готовности решать этот... РИА Новости, 05.11.2025
2025
в мире, россия, сша, украина, сергей рябков, нато, обсе
В мире, Россия, США, Украина, Сергей Рябков, НАТО, ОБСЕ
Рябков заявил о неготовности Запада урегулировать противоречия с Россией

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва неоднократно предлагала коллективному Западу урегулировать противоречия в сфере безопасности, но на той стороне не выразили готовности решать этот вопрос, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нынешнее состояние отношений России с Западом имеет свою предысторию и довольно глубокие причины. Главная из них - это западная экспансия, военная, экономическая, культурная, идеологическая, на Восток, к границам нашей страны, на постсоветское пространство. Эта экспансия осуществлялась несколько десятилетий при практически полном игнорировании жизненно важных интересов России, прежде всего, в области безопасности", - сказал он в ходе расширенного заседания Экспертного совета Комитета по международным делам "Трансатлантическое давление на Россию: ближайшие перспективы и пределы эскалации".
"Мы неоднократно призывали наших западных соседей, и не только соседей, а тех, кто принадлежит к коллективному Западу, урегулировать противоречия, которые были созданы ими в сфере безопасности, прежде всего, европейской безопасности", - подчеркнул он.
Дипломат напомнил, что в декабре 2021 года РФ предприняла еще одну попытку решить этот вопрос, опубликовав проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.
Однако проведенные после этого контакты с США и в формате Россия - НАТО показали полное отсутствие готовности на той стороне не просто заниматься согласованием таких договоренностей, "но просто даже вникнуть в те озабоченности и тем более работать над их устранением", указал Рябков.
В конце 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на Восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех участников ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
В миреРоссияСШАУкраинаСергей РябковНАТООБСЕ
 
 
