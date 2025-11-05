Рябков заявил о неготовности Запада урегулировать противоречия с Россией

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва неоднократно предлагала коллективному Западу урегулировать противоречия в сфере безопасности, но на той стороне не выразили готовности решать этот вопрос, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы неоднократно призывали наших западных соседей, и не только соседей, а тех, кто принадлежит к коллективному Западу, урегулировать противоречия, которые были созданы ими в сфере безопасности, прежде всего, европейской безопасности", - подчеркнул он.