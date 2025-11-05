Российские лекарства востребованы в СНГ, Азии и на Ближнем Востоке

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Государства СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии являются преимущественными направлениями для экспорта российских лекарственных препаратов, рассказал РИА Новости глава фармацевтической компании "Промомед" Петр Белый.

"Топ-3 направлений экспорта у нас на текущий момент такой: страны СНГ, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия", - сообщил он.

Глава "Промомед" добавил, что среди стран СНГ главным направлением экспорта лекарств является Узбекистан. Также большой объем лекарственных препаратов идет в некоторые страны Африки.

Однако этими направлениями страны для экспорта не ограничиваются. Россия поставляет фармацевтические препараты более чем в 150 стран мира, а одним из преимуществ российских лекарств является конкурентоспособная цена.

Ранее Минздрав РФ сообщал, что Россия экспортирует лекарства по 1362 международным непатентованным наименованиям и по 2784 торговым наименованиям, которые присваиваются производителем.

Наибольшим спросом на международных рынках пользуются отечественные вакцины, особенно - против кори, гриппа и полиомиелита, а также антибиотики, ноотропные и иммуностимулирующие средства, моноклональные антитела.

В интервью РИА Новости в июле Белый говорил, что компания видит международный интерес к своим разработкам, особенно инновационного сегмента - экспортные продажи "Промомеда" за последний год выросли более чем вдвое.

Компания намерена наращивать международное сотрудничество – например, в ходе ПМЭФ-2025 был подписан трехсторонний меморандум с Мордовским государственным университетом и бахрейнской группой компаний "Рияда". Соглашение нацелено на совместную организацию производства лекарств, создание хаба для исследований и разработок, подготовку научных и производственных кадров и обеспечение поставок жизненно важных препаратов в дистрибьюторскую сеть группы компаний "Рияда", охватывающую целый ряд стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

У компании уже есть представительства во Вьетнаме, Узбекистане, также ведется работа по открытию представительства в одном из государств Персидского залива и в Юго-Восточной Азии.

ПАО "Промомед" – одна из ведущих российских инновационных биофармацевтических компаний. В ее структуру входят собственный уникальный R&D-центр мирового уровня и высокотехнологичное предприятие – завод "Биохимик". Благодаря этому "Промомед" реализует концепцию полного цикла производства "от идеи – к молекуле, от молекулы – к пациенту", оперативно реагирует на актуальные потребности отрасли, а также внедряет новейшие технологии для создания инновационных лекарственных препаратов.