Российские лекарства востребованы в СНГ, Азии и на Ближнем Востоке
12:39 05.11.2025
Российские лекарства востребованы в СНГ, Азии и на Ближнем Востоке
Российские лекарства востребованы в СНГ, Азии и на Ближнем Востоке
Российские лекарства востребованы в СНГ, Азии и на Ближнем Востоке

Белый: российские лекарства востребованы в СНГ, Азии и на Ближнем Востоке

© Фото : Freepik / zinkevychМужчина принимает лекарственные препараты
Мужчина принимает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : Freepik / zinkevych
Мужчина принимает лекарственные препараты. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Государства СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии являются преимущественными направлениями для экспорта российских лекарственных препаратов, рассказал РИА Новости глава фармацевтической компании "Промомед" Петр Белый.
"Топ-3 направлений экспорта у нас на текущий момент такой: страны СНГ, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия", - сообщил он.
Глава "Промомед" добавил, что среди стран СНГ главным направлением экспорта лекарств является Узбекистан. Также большой объем лекарственных препаратов идет в некоторые страны Африки.
Однако этими направлениями страны для экспорта не ограничиваются. Россия поставляет фармацевтические препараты более чем в 150 стран мира, а одним из преимуществ российских лекарств является конкурентоспособная цена.
Ранее Минздрав РФ сообщал, что Россия экспортирует лекарства по 1362 международным непатентованным наименованиям и по 2784 торговым наименованиям, которые присваиваются производителем.
Наибольшим спросом на международных рынках пользуются отечественные вакцины, особенно - против кори, гриппа и полиомиелита, а также антибиотики, ноотропные и иммуностимулирующие средства, моноклональные антитела.
В интервью РИА Новости в июле Белый говорил, что компания видит международный интерес к своим разработкам, особенно инновационного сегмента - экспортные продажи "Промомеда" за последний год выросли более чем вдвое.
Компания намерена наращивать международное сотрудничество – например, в ходе ПМЭФ-2025 был подписан трехсторонний меморандум с Мордовским государственным университетом и бахрейнской группой компаний "Рияда". Соглашение нацелено на совместную организацию производства лекарств, создание хаба для исследований и разработок, подготовку научных и производственных кадров и обеспечение поставок жизненно важных препаратов в дистрибьюторскую сеть группы компаний "Рияда", охватывающую целый ряд стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
У компании уже есть представительства во Вьетнаме, Узбекистане, также ведется работа по открытию представительства в одном из государств Персидского залива и в Юго-Восточной Азии.
ПАО "Промомед" – одна из ведущих российских инновационных биофармацевтических компаний. В ее структуру входят собственный уникальный R&D-центр мирового уровня и высокотехнологичное предприятие – завод "Биохимик". Благодаря этому "Промомед" реализует концепцию полного цикла производства "от идеи – к молекуле, от молекулы – к пациенту", оперативно реагирует на актуальные потребности отрасли, а также внедряет новейшие технологии для создания инновационных лекарственных препаратов.
Компания занимает первое место в России по количеству проведенных медицинских исследований в 2022–2023 годах и по выпуску эндокринологических препаратов для борьбы с ожирением.
Заголовок открываемого материала