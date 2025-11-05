Белоусов предложил начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов назвал целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на Новой Земле.
"Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно", — сказал он на совещании, которое президент Владимир Путин провел с постоянным членами Совета безопасности.
Министр отметил, что США в октябре провели учения Global Tender — 2025 с отработкой превентивного ядерного удара по России. По его мнению, действия Вашингтона однозначно свидетельствуют, что они активно наращивают стратегические наступательные вооружения. А возможный отказ Вашингтона от моратория на ядерные испытания может стать шагом по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире, считает Белоусов.
Путин, со своей стороны, назвал серьезным вопросом заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. По его словам, Москва будет вынуждена предпринять соответствующие действия, если участники Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний решат их провести. Россия всегда неукоснительно придерживалась этого документа и планов отойти от обязательств у нее нет, подчеркнул глава государства.
На прошлой неделе Трамп распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет действовать по ситуации, если какая-либо страна нарушит мораторий на ядерные испытания. При этом он задался вопросом, что именно имел в виду Трамп. Если речь идет о тестах новейшей российской крылатой ракеты "Буревестник", то их никоим образом нельзя считать ядерными, отметил Песков. Он также выразил надежду, что до президента США корректно довели информацию об испытаниях как "Буревестника", так и подводного аппарата "Посейдон".
