В Белоруссии видят угрозу СНГ в накопленном на Украине оружии
15:45 05.11.2025
В Белоруссии видят угрозу СНГ в накопленном на Украине оружии
В Белоруссии видят угрозу СНГ в накопленном на Украине оружии
в мире
украина
белоруссия
москва
александр вольфович
снг
в мире, украина, белоруссия, москва, александр вольфович, снг
В мире, Украина, Белоруссия, Москва, Александр Вольфович, СНГ
В Белоруссии видят угрозу СНГ в накопленном на Украине оружии

Вольфович: накопленное на Украине оружие может расползтись по СНГ

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Архивное фото
МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что оружие, накопленное у населения и бандформирований на Украине, может расползтись по всему СНГ, проблему надо решать сообща.
"Не может не волновать проблема скопления в Украине большого количества оружия. Сегодня у населения Украины более 150 тысяч единиц различного оружия - у гражданского населения и у различных бандформирований, которые там готовят действовать в том числе и на белорусской территории. Это оружие рано или поздно начнет распространяться и по территории СНГ, особенно после завершения специальной военной операции", - сказал он по итогам состоявшегося 5 ноября в Москве ежегодного совещания секретарей совбезов стран СНГ. Слова Вольфовича приводит агентство Белта.
Он отметил, что это приведет к определенным угрозам безопасности и жизни граждан стран Содружества.
"Это тоже общая проблема, которую надо решать", - подчеркнул госсекретарь.
Вольфович обратился к коллегам из стран СНГ с просьбой, чтобы они обратили внимание на данную проблему на международных площадках и в своих контактах с представителями США и других стран Запада.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Белоруссии заявили о готовности разместить миротворцев на Украине
3 ноября, 03:22
 
