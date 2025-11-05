https://ria.ru/20251105/belorussiya-2052987024.html
В Белоруссии видят угрозу СНГ в накопленном на Украине оружии
В Белоруссии видят угрозу СНГ в накопленном на Украине оружии - РИА Новости, 05.11.2025
В Белоруссии видят угрозу СНГ в накопленном на Украине оружии
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что оружие, накопленное у населения и бандформирований на Украине, может... РИА Новости, 05.11.2025
Вольфович: накопленное на Украине оружие может расползтись по СНГ
МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что оружие, накопленное у населения и бандформирований на Украине, может расползтись по всему СНГ, проблему надо решать сообща.
"Не может не волновать проблема скопления в Украине
большого количества оружия. Сегодня у населения Украины более 150 тысяч единиц различного оружия - у гражданского населения и у различных бандформирований, которые там готовят действовать в том числе и на белорусской территории. Это оружие рано или поздно начнет распространяться и по территории СНГ
, особенно после завершения специальной военной операции", - сказал он по итогам состоявшегося 5 ноября в Москве
ежегодного совещания секретарей совбезов стран СНГ. Слова Вольфовича
приводит агентство Белта.
Он отметил, что это приведет к определенным угрозам безопасности и жизни граждан стран Содружества.
"Это тоже общая проблема, которую надо решать", - подчеркнул госсекретарь.
Вольфович обратился к коллегам из стран СНГ с просьбой, чтобы они обратили внимание на данную проблему на международных площадках и в своих контактах с представителями США
и других стран Запада.