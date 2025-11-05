https://ria.ru/20251105/belgiya-2053051024.html
Бельгия хочет применить четвертую статью Устава НАТО из-за дронов
Бельгия хочет применить четвертую статью Устава НАТО из-за дронов - РИА Новости, 05.11.2025
Бельгия хочет применить четвертую статью Устава НАТО из-за дронов
Бельгия рассмотрит возможность активации четвертой статьи Устава НАТО из-за инцидентов с беспилотниками, заявил министр обороны страны Тео Франкен, его слова... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T19:51:00+03:00
2025-11-05T19:51:00+03:00
2025-11-05T20:57:00+03:00
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости
. Бельгия рассмотрит возможность активации четвертой статьи Устава НАТО из-за инцидентов с беспилотниками, заявил министр обороны страны Тео Франкен, его слова приводит 7sur7
.
"В ближайшие часы мы рассмотрим, можем ли активировать 4-ю статью НАТО
", — отметил он.
По словам Франкена
, дроны также были замечены вблизи военных авиабаз Флореннес и Кляйне-Брогель, где базируется американское тактическое ядерное оружие, недавно полученное Бельгией
.
Министр добавил, что "происходит нечто серьезное" и необходимо реагировать быстро. Тем не менее, Франкен отказался делать предположения о том, кто виноват в инцидентах.
Во вторник около 20:00 по местному времени (22:00 мск) международный аэропорт Брюсселя
, а также аэропорты Льежа
и Шарлеруа
закрывались из-за обнаруженных в небе беспилотников. Кроме того, сообщалось о БПЛА над военными базами Кляйне-Брогель и Флорен. О перехвате дронов информации нет.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер экстренно созвал Совет нацбезопасности на 6 ноября.
Бельгийским военным приказали уничтожать беспилотники, если они будут обнаружены над военными базами, однако глава Минобороны королевства Тео Франкен признал, что у ведомства "недостаточно ресурсов". Пока военные Бельгии не смогли сбить ни одного БПЛА, о которых сообщалось в октябре и начале ноября.
Три крупных дрона были замечены 1 и 2 ноября над бельгийской военной базой Кляйне-Брогель. Ранее глава Минобороны Бельгии заявлял, что в ночь на 25 октября, а затем в ночь на 28 октября за военной базой Марше-ан-Фамен были замечены беспилотники. Также 10 октября Франкен сообщал, что около 15 беспилотников пролетели над авиабазой Эльзенборн.