Бельгия хочет применить четвертую статью Устава НАТО из-за дронов

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Бельгия рассмотрит возможность активации четвертой статьи Устава НАТО из-за инцидентов с беспилотниками, заявил министр обороны страны Тео Франкен, его слова приводит . Бельгия рассмотрит возможность активации четвертой статьи Устава НАТО из-за инцидентов с беспилотниками, заявил министр обороны страны Тео Франкен, его слова приводит 7sur7

"В ближайшие часы мы рассмотрим, можем ли активировать 4-ю статью НАТО ", — отметил он.

По словам Франкена , дроны также были замечены вблизи военных авиабаз Флореннес и Кляйне-Брогель, где базируется американское тактическое ядерное оружие, недавно полученное Бельгией

Министр добавил, что "происходит нечто серьезное" и необходимо реагировать быстро. Тем не менее, Франкен отказался делать предположения о том, кто виноват в инцидентах.

Во вторник около 20:00 по местному времени (22:00 мск) международный аэропорт Брюсселя , а также аэропорты Льежа Шарлеруа закрывались из-за обнаруженных в небе беспилотников. Кроме того, сообщалось о БПЛА над военными базами Кляйне-Брогель и Флорен. О перехвате дронов информации нет.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер экстренно созвал Совет нацбезопасности на 6 ноября.

Бельгийским военным приказали уничтожать беспилотники, если они будут обнаружены над военными базами, однако глава Минобороны королевства Тео Франкен признал, что у ведомства "недостаточно ресурсов". Пока военные Бельгии не смогли сбить ни одного БПЛА, о которых сообщалось в октябре и начале ноября.