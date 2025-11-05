Рейтинг@Mail.ru
Экс-министр обороны Бельгии раскритиковала действующего главу министерства - РИА Новости, 05.11.2025
14:29 05.11.2025
Экс-министр обороны Бельгии раскритиковала действующего главу министерства
Экс-министр обороны Бельгии раскритиковала действующего главу министерства
2025-11-05T14:29:00+03:00
2025-11-05T14:29:00+03:00
в мире
россия
бельгия
москва
тео франкен
людивин дедондер
нато
в мире, россия, бельгия, москва, тео франкен, людивин дедондер, нато
Экс-министр обороны Бельгии раскритиковала действующего главу министерства

Дедондер обвинила Франкена в провокациях после его заявлений о России

© Фото : @FranckenTheoТео Франкен
Тео Франкен - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : @FranckenTheo
БРЮССЕЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Бывшая министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, выступая на первом канале бельгийского телевидения, обвинила действующего главу министерства Тео Франкена в провокациях после его скандальных заявлений о России.
"Что касается Тео Франкена, то я нахожу его поведение немного необычным. Потому что мы ждем от министра обороны, что он защищает и обеспечивает безопасность граждан. А не того, чтобы он делал какие-то заявления обо всем и провоцировал. И затем, как только в воздушном пространстве появляются беспилотники, он говорит: это не моя вина, это вина другого", - сказала она.
На вопрос ведущего, видит ли она "связь между этими заявлениями, провокациями и недавними полетами беспилотников", экс-министр пояснила: "Следствие нам скажет, расследование продолжается. Я говорю, что когда ты министр обороны, ты должен знать, что есть вещи, о которых не говорят публично".
Франкен, известный своими скандальными заявлениями и поведением, в интервью фламандскому изданию HUMO обещал "стереть Москву с карты мира" в случае, якобы, "российских ракетных ударов по Брюсселю". Позднее он попытался оправдаться, опубликовав в сети Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ) пост с песней американской певицы Селены Гомес Calm Down (Успокойся) и заверениями, что НАТО не хочет войны с Россией. Затем и вовсе обвинил опубликовавшую его интервью газету в том, что она исказила его слова.
* признана экстремистской, запрещена на территории РФ
Тео Франкен - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Бельгия попыталась оправдаться за угрозы "стереть Москву с карты мира"
30 октября, 20:20
 
В миреРоссияБельгияМоскваТео ФранкенЛюдивин ДедондерНАТО
 
 
Заголовок открываемого материала