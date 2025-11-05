Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии загорелся автобус с фанатами "Барселоны"
Футбол
 
22:42 05.11.2025 (обновлено: 10:28 06.11.2025)
В Бельгии загорелся автобус с фанатами "Барселоны"
В Бельгии загорелся автобус с фанатами "Барселоны"
Автобус с фанатами испанской "Барселоны" загорелся в Бельгии перед матчем четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов против "Брюгге", сообщает... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Новости
бельгия, барселона, брюгге, лига чемпионов уефа
Футбол, Бельгия, Барселона, Брюгге, Лига чемпионов УЕФА
В Бельгии загорелся автобус с фанатами "Барселоны"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Автобус с фанатами испанской "Барселоны" загорелся в Бельгии перед матчем четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов против "Брюгге", сообщает As.
Болельщики покидали горящий транспорт, прикрываясь шарфами. Отмечается, что причиной возгорания могла стать пиротехника. Информации о пострадавших пока не поступало.
Матч между "Барселоной" и "Брюгге" пройдет в среду и начнется в 23:00 мск.
СМИ узнали причину смертельной аварии футболиста Жоты
3 июля, 12:57
СМИ узнали причину смертельной аварии футболиста Жоты
3 июля, 12:57
 
ФутболБельгияБарселонаБрюггеЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Версия 2023.1 Beta
