В Башкирии проводят проверку после ранения подростка из пневматики
В Башкирии проводят проверку после ранения подростка из пневматики
Полицейские в Башкирии проводят проверку после ранения одного подростка другим из пневматического пистолета, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T13:58:00+03:00
происшествия
стерлитамак
россия
следственный комитет россии (ск рф)
стерлитамак
россия
