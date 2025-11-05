Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии проводят проверку после ранения подростка из пневматики - РИА Новости, 05.11.2025
13:58 05.11.2025
В Башкирии проводят проверку после ранения подростка из пневматики
происшествия
стерлитамак
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, стерлитамак, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Стерлитамак, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КАЗАНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Полицейские в Башкирии проводят проверку после ранения одного подростка другим из пневматического пистолета, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
Ранее в соцсетях были опубликованы сообщения, что в Стерлитамаке в ходе игры и последующей ссоры двух 13-летних подростков один выстрелил в другого, пуля попала в глаз и застряла. Мальчик был госпитализирован.
"По предварительным данным, пневматические пистолеты дети приобрели на одном из маркетплейсов. На данный момент сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сказал представитель регионального МВД.
Он уточнил, что материалы поверки будут переданы в территориальное подразделение СК РФ для принятия процессуального решения.
