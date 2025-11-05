Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт в Кентукки закрыл летное поле после инцидента с самолетом - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/aviakatastrofa-2052867723.html
Аэропорт в Кентукки закрыл летное поле после инцидента с самолетом
Аэропорт в Кентукки закрыл летное поле после инцидента с самолетом - РИА Новости, 05.11.2025
Аэропорт в Кентукки закрыл летное поле после инцидента с самолетом
Аэропорт города Луисвилл в американском штате Кентукки заявил в социальной сети X, что летное поле закрыто после "инцидента с самолетом". РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T02:10:00+03:00
2025-11-05T02:10:00+03:00
в мире
кентукки
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151708/87/1517088711_0:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_4cb0f2052f77e4430ba40ae84fa26665.jpg
https://ria.ru/20250330/ssha-2008198721.html
кентукки
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151708/87/1517088711_100:0:2100:1500_1920x0_80_0_0_8742d1aa6ee7622489b2afe4a9f7439e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кентукки, сша
В мире, Кентукки, США
Аэропорт в Кентукки закрыл летное поле после инцидента с самолетом

Аэропорт Луисвилла в Кентукки закрыли после крушения грузового самолета MD-11

© Фото : U.S. Air Force/ Nan WylieАмериканские пожарные
Американские пожарные - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : U.S. Air Force/ Nan Wylie
Американские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Аэропорт города Луисвилл в американском штате Кентукки заявил в социальной сети X, что летное поле закрыто после "инцидента с самолетом".
Ранее телеканал CNN сообщал, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение неподалеку от аэропорта Луисвилла в США.
"Инцидент с самолетом подтвержден в аэропорту. В настоящее время летное поле закрыто, подробности будут опубликованы позже", - говорится в сообщении аэропорта.
Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в городе Бруклин-Парк в США - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В США самолет упал на жилой дом
30 марта, 04:16
 
В миреКентуккиСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала