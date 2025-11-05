https://ria.ru/20251105/aviakatastrofa-2052867723.html
Аэропорт в Кентукки закрыл летное поле после инцидента с самолетом
Аэропорт города Луисвилл в американском штате Кентукки заявил в социальной сети X, что летное поле закрыто после "инцидента с самолетом". РИА Новости, 05.11.2025
в мире
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Аэропорт города Луисвилл в американском штате Кентукки заявил в социальной сети X
, что летное поле закрыто после "инцидента с самолетом".
Ранее телеканал CNN сообщал, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение неподалеку от аэропорта Луисвилла в США
.
"Инцидент с самолетом подтвержден в аэропорту. В настоящее время летное поле закрыто, подробности будут опубликованы позже", - говорится в сообщении аэропорта.