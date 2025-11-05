Рейтинг@Mail.ru
Афганская авиакомпания Ariana будет перевозить товары по демпинговым ценам - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/avia-2053046320.html
Афганская авиакомпания Ariana будет перевозить товары по демпинговым ценам
Афганская авиакомпания Ariana будет перевозить товары по демпинговым ценам - РИА Новости, 05.11.2025
Афганская авиакомпания Ariana будет перевозить товары по демпинговым ценам
Афганский национальный авиаперевозчик Ariana Afghan Airlines будет перевозить экспортные и импортные товары, в том числе фрукты и сухофрукты, по демпинговым... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T19:13:00+03:00
2025-11-05T19:13:00+03:00
в мире
афганистан
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97007/65/970076554_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_cfc0d87f405f24ca55f9002fc9ae4c95.jpg
https://ria.ru/20251105/germaniya-2052859349.html
афганистан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97007/65/970076554_52:0:849:598_1920x0_80_0_0_f6aacb4232332628aec766bf5da2a8ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, сша
В мире, Афганистан, США
Афганская авиакомпания Ariana будет перевозить товары по демпинговым ценам

Барадара: Ariana Afghan Airlines будет перевозить товары по демпинговым ценам

© Flickr / Alfredo CottinСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Flickr / Alfredo Cottin
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Афганский национальный авиаперевозчик Ariana Afghan Airlines будет перевозить экспортные и импортные товары, в том числе фрукты и сухофрукты, по демпинговым ценам - поручение заняться товарным извозом компания получила на заседании правительства Афганистана под председательством вице-премьера по экономическим вопросам Абдула Гани Барадара.
"Авиакомпании Ariana Afghan Airlines поручено перевозить экспортные грузы по воздуху по тарифу 1 доллар США за 1 килограмм, а импортные грузы - по 80 центов за килограмм", - сообщает канцелярия вице-премьера.
Помимо этого министерствам финансов, транспорта и гражданской авиации Афганистана предписано предоставить авиакомпании скидку в размере 90% на соответствующие сборы и пошлины.
В настоящее время Ariana не располагает грузовым летным парком. По данным канцелярии, в этой связи авиакомпании поручено в кратчайшие сроки приобрести грузовой самолет.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Германия предлагает афганцам деньги в обмен на отказ от виз, пишут СМИ
Вчера, 00:16
 
В миреАфганистанСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала