Афганская авиакомпания Ariana будет перевозить товары по демпинговым ценам

Барадара: Ariana Afghan Airlines будет перевозить товары по демпинговым ценам
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Афганский национальный авиаперевозчик Ariana Afghan Airlines будет перевозить экспортные и импортные товары, в том числе фрукты и сухофрукты, по демпинговым ценам - поручение заняться товарным извозом компания получила на заседании правительства Афганистана под председательством вице-премьера по экономическим вопросам Абдула Гани Барадара.
"Авиакомпании Ariana Afghan Airlines поручено перевозить экспортные грузы по воздуху по тарифу 1 доллар США
за 1 килограмм, а импортные грузы - по 80 центов за килограмм", - сообщает канцелярия вице-премьера.
Помимо этого министерствам финансов, транспорта и гражданской авиации Афганистана
предписано предоставить авиакомпании скидку в размере 90% на соответствующие сборы и пошлины.
В настоящее время Ariana не располагает грузовым летным парком. По данным канцелярии, в этой связи авиакомпании поручено в кратчайшие сроки приобрести грузовой самолет.