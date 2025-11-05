Рейтинг@Mail.ru
Россия в августе вдвое увеличила экспорт алмазов в Индию
08:49 05.11.2025 (обновлено: 09:38 05.11.2025)
Россия в августе вдвое увеличила экспорт алмазов в Индию
В августе Россия увеличила экспорт алмазов в Индию более чем вдвое — до максимума с апреля, следует из анализа РИА Новости данных индийского Министерства... РИА Новости, 05.11.2025
Центр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса"
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в медиабанк
Центр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса". Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В августе Россия увеличила экспорт алмазов в Индию более чем вдвое — до максимума с апреля, следует из анализа РИА Новости данных индийского Министерства торговли и промышленности.
Так, индийские покупатели ввезли российских алмазов на 31,3 миллиона долларов, тогда как годом ранее — на 13,4 миллиона. Кроме того, показатель оказался максимальным с апреля, когда поставки составили 92,5 миллиона.
Тем не менее с начала года закупки алмазов сократились почти на 40 процентов, до 342,1 миллиона долларов.
Лидером поставок алмазов в Индию в августе стали ОАЭ с 685 миллионами долларов, в тройку вошли Гонконг (173,1 миллиона) и США (140,3 миллиона). Россия заняла седьмое место.
Центр сортировки алмазов
Минфин предсказал дефицит алмазов в мире
19 сентября, 16:19
 
