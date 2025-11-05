Россия в августе вдвое увеличила экспорт алмазов в Индию

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В августе Россия увеличила экспорт алмазов в Индию более чем вдвое — до максимума с апреля, следует из анализа РИА Новости данных индийского Министерства торговли и промышленности.

Так, индийские покупатели ввезли российских алмазов на 31,3 миллиона долларов, тогда как годом ранее — на 13,4 миллиона. Кроме того, показатель оказался максимальным с апреля, когда поставки составили 92,5 миллиона.

Тем не менее с начала года закупки алмазов сократились почти на 40 процентов, до 342,1 миллиона долларов.