Вице-президентом по персоналу АФК "Система" назначена Наталия Ахмина

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. На пост вице-президента по управлению персоналом АФК "Система" назначена Наталия Ахмина, сообщает корпорация.

Ранее занимавшая эту должность Светлана Матвеева переходит на пост первого вице-президента федерального гостиничного оператора Cosmos Hotel Group, входящего в Группу АФК "Система".

Ахмина – эксперт по операционному управлению, повышению эффективности и цифровизации бизнес-процессов. Имеет более чем 20-летний опыт в сфере HR, включая управление крупными трансформационными проектами, создание и внедрение комплексных ИТ-решений. В частности, под ее руководством был запущен HR-tech бизнес в рамках Группы Сбер, где Наталия Ахмина работала с 2012 года. До назначения в АФК "Система" она развивала цифровую HR-платформу "Пульс" и провела цифровизацию HR-процессов одного из крупнейших финансовых институтов.

"Уверен, что Наталия Ахмина сможет применить на практике свой уникальный опыт в сфере HR, а профессиональные компетенции Светланы Матвеевой будут крайне полезны в одной из наших самых динамично развивающихся портфельных компаний", - приводится в сообщении комментарий президента АФК "Система" Тагира Ситдекова.