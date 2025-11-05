Рейтинг@Mail.ru
Вице-президентом по персоналу АФК "Система" назначена Наталия Ахмина - РИА Новости, 05.11.2025
13:21 05.11.2025
Вице-президентом по персоналу АФК "Система" назначена Наталия Ахмина
Вице-президентом по персоналу АФК "Система" назначена Наталия Ахмина - РИА Новости, 05.11.2025
Вице-президентом по персоналу АФК "Система" назначена Наталия Ахмина
На пост вице-президента по управлению персоналом АФК "Система" назначена Наталия Ахмина, сообщает корпорация. РИА Новости, 05.11.2025
Вице-президентом по персоналу АФК "Система" назначена Наталия Ахмина

Новым вице-президентом по персоналу АФК "Система" стала Наталия Ахмина

© Фото : ПАО АФК "Система" Вице-президент по персоналу АФК "Система" Наталия Ахмина
Вице-президент по персоналу АФК Система Наталия Ахмина - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : ПАО АФК "Система"
Вице-президент по персоналу АФК "Система" Наталия Ахмина
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. На пост вице-президента по управлению персоналом АФК "Система" назначена Наталия Ахмина, сообщает корпорация.
Ранее занимавшая эту должность Светлана Матвеева переходит на пост первого вице-президента федерального гостиничного оператора Cosmos Hotel Group, входящего в Группу АФК "Система".
Ахмина – эксперт по операционному управлению, повышению эффективности и цифровизации бизнес-процессов. Имеет более чем 20-летний опыт в сфере HR, включая управление крупными трансформационными проектами, создание и внедрение комплексных ИТ-решений. В частности, под ее руководством был запущен HR-tech бизнес в рамках Группы Сбер, где Наталия Ахмина работала с 2012 года. До назначения в АФК "Система" она развивала цифровую HR-платформу "Пульс" и провела цифровизацию HR-процессов одного из крупнейших финансовых институтов.
"Уверен, что Наталия Ахмина сможет применить на практике свой уникальный опыт в сфере HR, а профессиональные компетенции Светланы Матвеевой будут крайне полезны в одной из наших самых динамично развивающихся портфельных компаний", - приводится в сообщении комментарий президента АФК "Система" Тагира Ситдекова.
Ахмина видит свою ключевую задачу в АФК "Система" в повышении качества управления активами в условиях высокой конкуренции на рынке труда, в том числе путем развития программ по работе с талантами, модернизации системы управления результатом и привлечения молодых специалистов. "Отдельное внимание будет уделено оптимизации и цифровизации процессов в интересах повышения общей эффективности бизнеса", - сказала она.
Психотерапевт - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Сеть клиник "Медси" и сервис "Ясно" объявили о партнерстве
3 октября, 13:19
 
 
 
