Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 05.11.2025 (обновлено: 14:24 05.11.2025)
Генсек ОДКБ предупредил об опасности крупных инцидентов на АЭС

Тасмагамбетов: опасность ЧП на АЭС возросла из-за боевых действий на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Опасность крупных инцидентов с катастрофическими последствиями на атомных электростанциях заметно выросла в свете боевых действий на Украине, считает генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
"На восточноевропейском направлении основные события по-прежнему разворачиваются вокруг ситуации на Украине, где продолжаются боевые действия … Кратно возросла опасность серьезных инцидентов на АЭС, чреватых катастрофическими последствиями для обширных территорий, в том числе вне зоны боевых действий", - говорится в его приветственном слове, прозвучавшем на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве.
Систематическим обстрелам ВСУ подвергается территория Запорожской атомной электростанции, находящейся на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в разговоре с РИА Новости в сентябре отмечал, что украинские атаки, направленные на станцию, грозят ядерной катастрофой с возможными последствиями для всего мира.
