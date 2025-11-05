Генсек ОДКБ предупредил об опасности крупных инцидентов на АЭС

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Опасность крупных инцидентов с катастрофическими последствиями на атомных электростанциях заметно выросла в свете боевых действий на Украине, считает генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
«
"На восточноевропейском направлении основные события по-прежнему разворачиваются вокруг ситуации на Украине, где продолжаются боевые действия … Кратно возросла опасность серьезных инцидентов на АЭС, чреватых катастрофическими последствиями для обширных территорий, в том числе вне зоны боевых действий", - говорится в его приветственном слове, прозвучавшем на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве.
Систематическим обстрелам ВСУ подвергается территория Запорожской атомной электростанции, находящейся на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в разговоре с РИА Новости в сентябре отмечал, что украинские атаки, направленные на станцию, грозят ядерной катастрофой с возможными последствиями для всего мира.