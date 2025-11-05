https://ria.ru/20251105/abakan-2052974437.html
В Абакане рассказали о состоянии пострадавших после киносеанса
Состояние пострадавших после просмотра фильма с включенной бактерицидной лампой в кинотеатре Абакана удовлетворительное, тяжелых последствий для здоровья не... РИА Новости, 05.11.2025
Пострадавшие после киносеанса в Абакане находятся в удовлетворительном состоянии
КРАСНОЯРСК, 5 ноя – РИА Новости. Состояние пострадавших после просмотра фильма с включенной бактерицидной лампой в кинотеатре Абакана удовлетворительное, тяжелых последствий для здоровья не будет, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
"Всем обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении, никто не госпитализирован. Как поясняют медицинские работники, состояние пациентов удовлетворительное, и каких-либо тяжёлых последствий для здоровья произошедшее иметь не будет", - сказал представитель министерства.
По словам собеседника агентства, все пострадавшие обращались в кабинет неотложной помощи Республиканской клинической офтальмологической больницы с жалобами на поражение глаз с вечера понедельника до вечера вторника. По данным минздрава, помощь потребовалась 32 пациентам, включая 20 детей и 12 взрослых.
Ранее в среду ГСУСК РФ
по региону сообщило о 33 пострадавших, среди которых 19 несовершеннолетних, получивших ожоги глаз после просмотра кинофильма, в зале во время сеанса работала бактерицидная лампа. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По данным СК
, всего в зале находились 70 человек.