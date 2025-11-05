В Абакане рассказали о состоянии пострадавших после киносеанса

КРАСНОЯРСК, 5 ноя – РИА Новости. Состояние пострадавших после просмотра фильма с включенной бактерицидной лампой в кинотеатре Абакана удовлетворительное, тяжелых последствий для здоровья не будет, сообщили РИА Новости в минздраве республики.

"Всем обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении, никто не госпитализирован. Как поясняют медицинские работники, состояние пациентов удовлетворительное, и каких-либо тяжёлых последствий для здоровья произошедшее иметь не будет", - сказал представитель министерства.

По словам собеседника агентства, все пострадавшие обращались в кабинет неотложной помощи Республиканской клинической офтальмологической больницы с жалобами на поражение глаз с вечера понедельника до вечера вторника. По данным минздрава, помощь потребовалась 32 пациентам, включая 20 детей и 12 взрослых.