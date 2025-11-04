Рейтинг@Mail.ru
15:08 04.11.2025 (обновлено: 15:08 06.11.2025)
Новые зоны экстремальных видов спорта открылись в столичном ВАО
Новые зоны экстремальных видов спорта открылись в столичном ВАО
Новые зоны экстремальных видов спорта открылись в столичном Восточном административном округе, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 06.11.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Восточный административный округ (Москва), Москва
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Новые зоны экстремальных видов спорта открылись в столичном Восточном административном округе, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"По программе комплексного благоустройства в 2025 году создали площадки для катания на самокатах, скейтбордах и трюковых велосипедах. Теперь отрабатывать навыки можно недалеко от дома... Так, скейт-парки открылись на Кетчерской улице, в Северном Хапиловском сквере и около одного из Ивановских прудов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на востоке города скейт-парк и памп-трек появились на улице Кетчерской. В скейт-парке разместили сразу два сложных боула с дополнительными элементами внутри чаш, разнообразные боксы, перила, ступени и другие конструкции для отработки трюков.
Также освоить азы экстремального катания теперь можно в районе Ивановское, где разместили много базовых элементов, которые подойдут как для новичков, так и для спортсменов, и в Северном Хапиловском сквере, рядом с которым можно потренироваться на площадке с тренажерами или воркаут-комплексе.
