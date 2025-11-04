МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В поведении Зеленского все четче прослеживаются авторитарные черты, пишет издание Shukan Gendai.
"Владимир Зеленский, смело называющий себя демократическим президентом, открыто уничтожает автономность местных органов самоуправления", — отмечается в материале.
В качестве примеров ужесточения курса Зеленского издание приводит инцидент с памятником Пушкину в Одессе, который коммунальные службы заколотили досками. Отмечается, что в рамках своей "ксенофобной политики" глава киевского режима не раз пытался инициировать снос монумента. Кроме того, автор счел преследование бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова другим примером авторитаризма Зеленского.
"Создание в Одессе городской военной администрации — прямое свидетельство того, что все мэры и главы населенных пунктов Украины взяты под прицел. Когда придет время, полетят и головы", — отмечает он.
По данным SG, продолжение конфликта с Россией лишь усилит авторитаризм главы киевского режима.
Ранее в журнале Politico вышел материал, критикующий действия Зеленского. По данным издания, глава киевского режима ищет "козлов отпущения", на которых можно будет переложить ответственность за провальную энергетическую политику. Там также напомнили, что Зеленский все чаще сталкивается с обвинениями в авторитаризме и захвате власти. При этом, пояснял Politico, украинская оппозиция готовится обвинить Зеленского в подрыве безопасности страны.
