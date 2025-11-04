Рейтинг@Mail.ru
"Взяты под прицел". СМИ раскрыли, что устроил Зеленский на Украине - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 04.11.2025 (обновлено: 20:39 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/zelenskiy-2052823947.html
"Взяты под прицел". СМИ раскрыли, что устроил Зеленский на Украине
"Взяты под прицел". СМИ раскрыли, что устроил Зеленский на Украине - РИА Новости, 04.11.2025
"Взяты под прицел". СМИ раскрыли, что устроил Зеленский на Украине
В поведении Зеленского все четче прослеживаются авторитарные черты, пишет издание Shukan Gendai. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T18:58:00+03:00
2025-11-04T20:39:00+03:00
в мире
одесса
украина
россия
владимир зеленский
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276869_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9e3f452b0dbd6a086f7df058c9ea292.jpg
https://ria.ru/20251104/zelenskiy-2052782451.html
https://ria.ru/20251104/svo-2052708974.html
одесса
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276869_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e820be7b9f22608bd41aa54b352c9c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, россия, владимир зеленский, politico
В мире, Одесса, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Politico
"Взяты под прицел". СМИ раскрыли, что устроил Зеленский на Украине

SG: Зеленский открыто уничтожает местное самоуправление на Украине

© AP Photo / Harry NakosВладимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В поведении Зеленского все четче прослеживаются авторитарные черты, пишет издание Shukan Gendai.
"Владимир Зеленский, смело называющий себя демократическим президентом, открыто уничтожает автономность местных органов самоуправления", — отмечается в материале.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Просто дайте денег". В США раскрыли план Зеленского против украинцев
Вчера, 15:08
В качестве примеров ужесточения курса Зеленского издание приводит инцидент с памятником Пушкину в Одессе, который коммунальные службы заколотили досками. Отмечается, что в рамках своей "ксенофобной политики" глава киевского режима не раз пытался инициировать снос монумента. Кроме того, автор счел преследование бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова другим примером авторитаризма Зеленского.
"Создание в Одессе городской военной администрации — прямое свидетельство того, что все мэры и главы населенных пунктов Украины взяты под прицел. Когда придет время, полетят и головы", — отмечает он.
По данным SG, продолжение конфликта с Россией лишь усилит авторитаризм главы киевского режима.
Ранее в журнале Politico вышел материал, критикующий действия Зеленского. По данным издания, глава киевского режима ищет "козлов отпущения", на которых можно будет переложить ответственность за провальную энергетическую политику. Там также напомнили, что Зеленский все чаще сталкивается с обвинениями в авторитаризме и захвате власти. При этом, пояснял Politico, украинская оппозиция готовится обвинить Зеленского в подрыве безопасности страны.
Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
На Западе раскрыли, из-за чего Зеленский поссорился с Сырским
Вчера, 05:17
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреОдессаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала