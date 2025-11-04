https://ria.ru/20251104/zelenskij-2052829235.html
Зеленский заявил, что Киев получил две системы Patriot от Германии
Зеленский заявил, что Киев получил две системы Patriot от Германии - РИА Новости, 04.11.2025
Зеленский заявил, что Киев получил две системы Patriot от Германии
Владимир Зеленский утверждает, что Украина получила две системы Patriot от Германии. РИА Новости, 04.11.2025
специальная военная операция на украине
украина
германия
россия
владимир зеленский
дональд трамп
сергей лавров
нато
украина
германия
россия
Зеленский заявил, что Киев получил две системы Patriot от Германии
Зеленский: Германия предоставила Украине две системы Patriot