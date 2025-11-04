Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что Киев получил две системы Patriot от Германии - РИА Новости, 04.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 04.11.2025
Зеленский заявил, что Киев получил две системы Patriot от Германии
Владимир Зеленский утверждает, что Украина получила две системы Patriot от Германии. РИА Новости, 04.11.2025
Зеленский заявил, что Киев получил две системы Patriot от Германии

Зеленский: Германия предоставила Украине две системы Patriot

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Украина получила две системы Patriot от Германии.
В воскресенье он заявлял, что Киев получил системы Patriot от Германии, однако не уточнял их количество.
"Я бы хотел выразить благодарность Германии, недавно они предоставили нам две системы Patriot", - сказал Зеленский в Брюсселе на саммите по вопросам расширения Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
"Этому клоуну конец": Зеленский переступил последнюю красную линию Трампа
17 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
