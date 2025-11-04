Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии частично обрушился цех водоочистки из-за взрыва - РИА Новости, 04.11.2025
05:48 04.11.2025 (обновлено: 10:51 04.11.2025)
В Башкирии частично обрушился цех водоочистки из-за взрыва
В Башкирии частично обрушился цех водоочистки из-за взрыва - РИА Новости, 04.11.2025
В Башкирии частично обрушился цех водоочистки из-за взрыва
На Стерлитамакском нефтехимическом заводе из-за взрыва частично обрушился цех водоочистки, предварительно, пострадавших нет, сообщила администрация Стерлитамака РИА Новости, 04.11.2025
происшествия
стерлитамак
республика башкортостан
россия
взрыв
стерлитамак
республика башкортостан
россия
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, стерлитамак, республика башкортостан, россия, взрыв
Происшествия, Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия, Взрыв
В Башкирии частично обрушился цех водоочистки из-за взрыва

В Стерлитамаке из-за взрыва обрушился цех водоочистки нефтехимического завода

Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Тушение пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. На Стерлитамакском нефтехимическом заводе из-за взрыва частично обрушился цех водоочистки, предварительно, пострадавших нет, сообщила администрация Стерлитамака в Telegram-канале.
"Внимание, срочное объявление! Сегодня в результате взрыва в АО "СНХЗ" произошло частичное обрушение цеха водоочистки. В цехе работало пять человек. По предварительным данным, никто не пострадал", — говорится в публикации.
На место ЧП выехали экстренные службы.
Устанавливаются причины взрыва.
ПроисшествияСтерлитамакРеспублика БашкортостанРоссияВзрыв
 
 
