https://ria.ru/20251104/vzryv-2052710380.html
В Башкирии частично обрушился цех водоочистки из-за взрыва
В Башкирии частично обрушился цех водоочистки из-за взрыва - РИА Новости, 04.11.2025
В Башкирии частично обрушился цех водоочистки из-за взрыва
На Стерлитамакском нефтехимическом заводе из-за взрыва частично обрушился цех водоочистки, предварительно, пострадавших нет, сообщила администрация Стерлитамака РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T05:48:00+03:00
2025-11-04T05:48:00+03:00
2025-11-04T10:51:00+03:00
происшествия
стерлитамак
республика башкортостан
россия
взрыв
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005293038_201:0:1230:579_1920x0_80_0_0_660d19cdffb0ea552a52775d2c8b1b97.jpg
https://ria.ru/20251029/chp-2051609684.html
стерлитамак
республика башкортостан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005293038_268:0:1040:579_1920x0_80_0_0_40ae874383529e543d1c3cc219942e46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, стерлитамак, республика башкортостан, россия, взрыв
Происшествия, Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия, Взрыв
В Башкирии частично обрушился цех водоочистки из-за взрыва
В Стерлитамаке из-за взрыва обрушился цех водоочистки нефтехимического завода