Тайны Китая, сокровища скифов и лаковые миниатюры: лучшие выставки ноября

Боги. Цари. Варвары. Монеты Боспорского царства

Музей Международного нумизматического клуба

12 ноября 2025 года — 30 сентября 2026 года

Эта выставка посвящена Боспорскому царству — уникальному региону, где культура античной Греции сплеталась с традициями кочевников. В центре экспозиции — самая дорогая античная монета, статер Пантикапея, а также уникальный статер Архонта Гигиенонта, дошедший до наших дней в единственном экземпляре. А еще — золотые сокровища древнегреческих полисов и античных государств, которые были торговыми партнерами Боспора. Эрмитаж, Исторический музей, ГМИИ имени А. С. Пушкина и частные коллекционеры дополнят выставку изображениями богов, предметами поклонения, древнегреческой керамикой, золотыми ювелирными украшениями, предметами обихода и детскими игрушками.

Интересно: "Как только греческие колонисты освоились на берегах Боспора Киммерийского, их крупнейшие города начали чеканить собственные деньги, — говорит научный куратор выставки Александр Бутягин. — Экономические успехи позволили наладить выпуск редких для греков золотых монет, причем золотые статеры Пантикапея в свое время были одними из лучших по исполнению во всем Средиземноморье".

Из Пекина в Москву: диалог культур

Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке

19 ноября 2025 года — 23 февраля 2026 года

Масштабный проект, подготовленный с Национальным музеем Китая, перенесет вас в эпоху династий Мин и Цин. Выставка откроет мир, где искусство было неотъемлемой частью повседневности. Сквозь свитки, альбомы и веера проступают сцены жизни. Тактильные и интерактивные элементы позволят приблизиться к вечно живому искусству Китая.

Интересно: центральным элементом экспозиции стала "Стена вееров" — инсталляция, воссоздающая атмосферу традиционной китайской лавки. Каждый веер там рассказывает собственную историю через каллиграфические надписи и символические изображения.

Линия Гиляровского

Музей Москвы

До 9 марта 2026 года

К 170-летию со дня рождения главного репортера Москвы выставка представляет неожиданную находку — часть архива, считавшегося утерянным. В букинистическом магазине исследователь Филипп Смирнов обнаружил записные книжки, автографы, письма и фотографии начала XX века.

Интересно: особое место в экспозиции занимает коллекция табакерок Гиляровского — писатель называл их своими верными спутниками и собирал на протяжении всей жизни.

Александр Траугот: графика, живопись, фарфор

Галерея Île Thélème

До 25 ноября 2025 года

Александр Траугот — последний из знаменитого творческого содружества "Г. А. В. Траугот" и патриарх отечественной художественной сцены. Наследник легендарной художественной династии начал рисовать еще в блокадном Ленинграде. Его друзьями были художники Арефьевского круга, однако он продолжил развивать традиции своей семьи. На выставке представлено более ста работ, а экспозиция передает атмосферу дома Трауготов в Петербурге, включая рисунки, книжные эскизы, живопись и роспись по фарфору.

Эта московская ретроспектива — своего рода эксперимент в длинном списке экспозиций, знакомящих зрителей с разными этапами и фактами творчества художника.

Интересно: состав экспозиции будет меняться на протяжении работы выставки.

Я вернусь отраженьем / Из России в Россию

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына

До 2 февраля 2026 года

Выставка приурочена к 30-летию Дома русского зарубежья и основана на его художественной коллекции. Лейтмотивом стала стихотворная строка Георгия Иванова: "Я вернусь — отраженьем — в потерянном мире". Основные жанры — портрет и пейзаж. Впервые Дом русского зарубежья настолько полно и щедро раскрывает свои музейные фонды, представляя поэтическую одиссею сквозь время и континенты, где картины будут дополнены лирическими строками поэтов, писателей, мыслителей изгнания. Зарубежная Россия успешно выполнила свою миссию: сохранить культурное наследие и создать связь между прошлым и будущим.

Интересно: юбилейный проект стремится показать возвращение изгнанников на родину и их символическое путешествие из России в Россию.

Дыхание земли

Творческое сообщество МИРА: площадка "Аквариум", Суздаль

До 22 марта 2026 года

Осенью Творческое сообщество МИРА открыло новую площадку в Суздале. Теперь, помимо уже известных "Коллайдера", "Ларца" и "МИРА центра", гости могут приобщиться к прекрасному в особом "Аквариуме". Галерея с прозрачными стенами предлагает уникальный опыт знакомства с новыми арт-объектами в любое время суток. Стеклянные поверхности отражают суздальские храмы и городские пейзажи, создавая гармоничный диалог между экспонатами, зрителем и окружающей средой. Современное искусство здесь сочетается с многовековыми культурными традициями города.

Интересно: первой работой, представленной на площадке, стала инсталляция Аллы Перовой "Дыхание земли". Стеклянный куб превращается в живой организм благодаря фантастическим цветам, плодам, грибам и лианам.

Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстёра и Холуй

Музей "Новый Иерусалим", Истра

28 ноября 2025 года — 24 мая 2026 года

Проект объединяет около 300 произведений лаковой миниатюры. Выставка приурочена к 230-летию Федоскинского промысла и включает работы более 50 мастеров из Федоскино, Палеха, Мстёры и Холуя. Экспозиция займет 1500 квадратных метров, а ее залы посвящены народной культуре, истории России и ее духовному наследию.