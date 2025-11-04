Рейтинг@Mail.ru
Тайны Китая, сокровища скифов и лаковые миниатюры: лучшие выставки ноября
Культура
Культура
 
08:00 04.11.2025
Тайны Китая, сокровища скифов и лаковые миниатюры: лучшие выставки ноября
Тайны Китая, сокровища скифов и лаковые миниатюры: лучшие выставки ноября - РИА Новости, 04.11.2025
Тайны Китая, сокровища скифов и лаковые миниатюры: лучшие выставки ноября
Культурная жизнь Москвы и окрестностей в ноябре обещает большое путешествие во времени и пространстве — от диалога с древнекитайскими мудрецами до погружения в... РИА Новости, 04.11.2025
https://ria.ru/20251018/petr-2048956283.html
Тайны Китая, сокровища скифов и лаковые миниатюры: лучшие выставки ноября

В Третьяковке откроют выставку из Китая, а в Музее нумизматики покажут сокровища

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Культурная жизнь Москвы и окрестностей в ноябре обещает большое путешествие во времени и пространстве — от диалога с древнекитайскими мудрецами до погружения в атмосферу дореволюционной столицы, от уникальных античных монет до тончайших лаковых миниатюр. Промозглая и ветреная погода за окном — отличный повод провести день в музеях и выставочных залах. В каждом из них уникальная атмосфера, так что выбирайте свои места для осеннего вдохновения. Самые особенные — в материале РИА Новости.

Боги. Цари. Варвары. Монеты Боспорского царства

Музей Международного нумизматического клуба
12 ноября 2025 года 30 сентября 2026 года
Выставка "Боги. Цари. Варвары. Монеты Боспорского царства"

Эта выставка посвящена Боспорскому царству — уникальному региону, где культура античной Греции сплеталась с традициями кочевников. В центре экспозиции — самая дорогая античная монета, статер Пантикапея, а также уникальный статер Архонта Гигиенонта, дошедший до наших дней в единственном экземпляре. А еще — золотые сокровища древнегреческих полисов и античных государств, которые были торговыми партнерами Боспора. Эрмитаж, Исторический музей, ГМИИ имени А. С. Пушкина и частные коллекционеры дополнят выставку изображениями богов, предметами поклонения, древнегреческой керамикой, золотыми ювелирными украшениями, предметами обихода и детскими игрушками.
Интересно: "Как только греческие колонисты освоились на берегах Боспора Киммерийского, их крупнейшие города начали чеканить собственные деньги, — говорит научный куратор выставки Александр Бутягин. — Экономические успехи позволили наладить выпуск редких для греков золотых монет, причем золотые статеры Пантикапея в свое время были одними из лучших по исполнению во всем Средиземноморье".

Из Пекина в Москву: диалог культур

Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке
19 ноября 2025 года — 23 февраля 2026 года
Масштабный проект, подготовленный с Национальным музеем Китая, перенесет вас в эпоху династий Мин и Цин. Выставка откроет мир, где искусство было неотъемлемой частью повседневности. Сквозь свитки, альбомы и веера проступают сцены жизни. Тактильные и интерактивные элементы позволят приблизиться к вечно живому искусству Китая.
Интересно: центральным элементом экспозиции стала "Стена вееров" — инсталляция, воссоздающая атмосферу традиционной китайской лавки. Каждый веер там рассказывает собственную историю через каллиграфические надписи и символические изображения.

Линия Гиляровского

Музей Москвы
До 9 марта 2026 года
К 170-летию со дня рождения главного репортера Москвы выставка представляет неожиданную находку — часть архива, считавшегося утерянным. В букинистическом магазине исследователь Филипп Смирнов обнаружил записные книжки, автографы, письма и фотографии начала XX века.
Интересно: особое место в экспозиции занимает коллекция табакерок Гиляровского — писатель называл их своими верными спутниками и собирал на протяжении всей жизни.

Александр Траугот: графика, живопись, фарфор

Галерея Île Thélème
До 25 ноября 2025 года
Александр Траугот — последний из знаменитого творческого содружества "Г. А. В. Траугот" и патриарх отечественной художественной сцены. Наследник легендарной художественной династии начал рисовать еще в блокадном Ленинграде. Его друзьями были художники Арефьевского круга, однако он продолжил развивать традиции своей семьи. На выставке представлено более ста работ, а экспозиция передает атмосферу дома Трауготов в Петербурге, включая рисунки, книжные эскизы, живопись и роспись по фарфору.
Эта московская ретроспектива — своего рода эксперимент в длинном списке экспозиций, знакомящих зрителей с разными этапами и фактами творчества художника.
Интересно: состав экспозиции будет меняться на протяжении работы выставки.

Я вернусь отраженьем / Из России в Россию

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына
До 2 февраля 2026 года
Выставка приурочена к 30-летию Дома русского зарубежья и основана на его художественной коллекции. Лейтмотивом стала стихотворная строка Георгия Иванова: "Я вернусь — отраженьем — в потерянном мире". Основные жанры — портрет и пейзаж. Впервые Дом русского зарубежья настолько полно и щедро раскрывает свои музейные фонды, представляя поэтическую одиссею сквозь время и континенты, где картины будут дополнены лирическими строками поэтов, писателей, мыслителей изгнания. Зарубежная Россия успешно выполнила свою миссию: сохранить культурное наследие и создать связь между прошлым и будущим.
Интересно: юбилейный проект стремится показать возвращение изгнанников на родину и их символическое путешествие из России в Россию.

Дыхание земли

Творческое сообщество МИРА: площадка "Аквариум", Суздаль
До 22 марта 2026 года
Осенью Творческое сообщество МИРА открыло новую площадку в Суздале. Теперь, помимо уже известных "Коллайдера", "Ларца" и "МИРА центра", гости могут приобщиться к прекрасному в особом "Аквариуме". Галерея с прозрачными стенами предлагает уникальный опыт знакомства с новыми арт-объектами в любое время суток. Стеклянные поверхности отражают суздальские храмы и городские пейзажи, создавая гармоничный диалог между экспонатами, зрителем и окружающей средой. Современное искусство здесь сочетается с многовековыми культурными традициями города.
Интересно: первой работой, представленной на площадке, стала инсталляция Аллы Перовой "Дыхание земли". Стеклянный куб превращается в живой организм благодаря фантастическим цветам, плодам, грибам и лианам.

Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстёра и Холуй

Музей "Новый Иерусалим", Истра
28 ноября 2025 года — 24 мая 2026 года
Проект объединяет около 300 произведений лаковой миниатюры. Выставка приурочена к 230-летию Федоскинского промысла и включает работы более 50 мастеров из Федоскино, Палеха, Мстёры и Холуя. Экспозиция займет 1500 квадратных метров, а ее залы посвящены народной культуре, истории России и ее духовному наследию.
Интересно: впервые вместе представлены работы всех четырех главных центров лаковой живописи, что позволяет проследить общие черты и уникальные особенности каждого промысла. Редкая красота!
