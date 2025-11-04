Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреливают Шебекинский округ в Белгородской области - РИА Новости, 04.11.2025
23:49 04.11.2025
ВСУ обстреливают Шебекинский округ в Белгородской области
ВСУ обстреливают Шебекинский округ в Белгородской области
Шебекинский муниципальный округ находится под обстрелом, сообщает ГУМЧС Белгородской области в Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2025
2025
ВСУ обстреливают Шебекинский округ в Белгородской области

МЧС: Шебекинский муниципальный округ находится под обстрелом ВСУ

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Шебекинский муниципальный округ находится под обстрелом, сообщает ГУМЧС Белгородской области в Telegram-канале.
"Ведется обстрел, Шебекинский муниципальный округ, город Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области
3 ноября, 17:40
 
