ВСУ обстреливают Шебекинский округ в Белгородской области
ВСУ обстреливают Шебекинский округ в Белгородской области - РИА Новости, 04.11.2025
ВСУ обстреливают Шебекинский округ в Белгородской области
Шебекинский муниципальный округ находится под обстрелом, сообщает ГУМЧС Белгородской области в Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2025
МЧС: Шебекинский муниципальный округ находится под обстрелом ВСУ