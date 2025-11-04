Дезертиры не возвращаются в ВСУ из-за отношения командования

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Главной причиной невозвращения дезертиров в ряды ВСУ является абсолютно скотское отношение украинского командования к личному составу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, украинские правозащитники говорят о множестве бюрократических препятствий, которые отталкивают дезертиров от добровольного возвращения в ряды ВСУ.
"Однако они не озвучивают главную причину — абсолютно скотское отношение к личному составу, "мясные штурмы" и принудительный характер проводимой на Украине мобилизации", - сказал представитель силовых структур.
В конце апреля Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий. В середине сентября источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о том, что только 10% дезертиров из ВСУ воспользовались действовавшим до конца августа законом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18