Рейтинг@Mail.ru
Дезертиры не возвращаются в ВСУ из-за отношения командования - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:54 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/vsu-2052847477.html
Дезертиры не возвращаются в ВСУ из-за отношения командования
Дезертиры не возвращаются в ВСУ из-за отношения командования - РИА Новости, 04.11.2025
Дезертиры не возвращаются в ВСУ из-за отношения командования
Главной причиной невозвращения дезертиров в ряды ВСУ является абсолютно скотское отношение украинского командования к личному составу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T21:54:00+03:00
2025-11-04T21:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048802781_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e9f0e7f2f4bbb606764f065196688b6.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048802781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2c1563f7ac82f3ad9469891c9183522b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Дезертиры не возвращаются в ВСУ из-за отношения командования

Дезертиры не возвращаются в ВСУ из-за плохого отношения командования

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Главной причиной невозвращения дезертиров в ряды ВСУ является абсолютно скотское отношение украинского командования к личному составу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, украинские правозащитники говорят о множестве бюрократических препятствий, которые отталкивают дезертиров от добровольного возвращения в ряды ВСУ.
"Однако они не озвучивают главную причину — абсолютно скотское отношение к личному составу, "мясные штурмы" и принудительный характер проводимой на Украине мобилизации", - сказал представитель силовых структур.
В конце апреля Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий. В середине сентября источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о том, что только 10% дезертиров из ВСУ воспользовались действовавшим до конца августа законом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала