Бывший украинский военный рассказал о низком уровне подготовки боевиков ВСУ
Бывший украинский военный рассказал о низком уровне подготовки боевиков ВСУ - РИА Новости, 04.11.2025
Бывший украинский военный рассказал о низком уровне подготовки боевиков ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости.
Бывший украинский военный рассказал о низком уровне подготовки боевиков ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ, ныне боец отряда имени Мартына Пушкаря с позывным "Боб", рассказал РИА Новости о низком уровне подготовки украинских военнослужащих в учебных центрах ВСУ, обучение носит формальный характер и не соответствует современным условиям боевых действий.
"Подготовка (мобилизованных - ред.) в учебном центре на Украине
проходила очень поверхностно. Они готовятся к прошедшей войне, то есть противодроновая особенно работа – очень мало. Учитывая, что очень много попадает людей, которые даже не проходили срочную службу, соответственно, и уровень знаний, и уровень подготовки очень слабый", — рассказал "Боб".
Он отметил, что в украинской армии отсутствует мотивация среди мобилизованных, которых заставляют воевать против своей воли.
"Когда тебя насильно палками загоняют, не очень хочется чему-то учиться и к чему-то стремиться. Поэтому качество мобилизированных — тех людей, которые через полтора месяца попадут на фронт с оружием в руках, — очень низкое. Людей, которые сознательно, добровольно шли, я не встречал", — добавил боец.
Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ
, преимущественно уроженцев Запорожской области
, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с киевским режимом.