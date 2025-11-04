Рейтинг@Mail.ru
Бывший украинский военный рассказал о низком уровне подготовки боевиков ВСУ - РИА Новости, 04.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 04.11.2025
Бывший украинский военный рассказал о низком уровне подготовки боевиков ВСУ
Бывший украинский военный рассказал о низком уровне подготовки боевиков ВСУ - РИА Новости, 04.11.2025
Бывший украинский военный рассказал о низком уровне подготовки боевиков ВСУ
Бывший военнослужащий ВСУ, ныне боец отряда имени Мартына Пушкаря с позывным "Боб", рассказал РИА Новости о низком уровне подготовки украинских военнослужащих в РИА Новости, 04.11.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20251031/vsu-2051964037.html
РИА Новости
запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Бывший украинский военный рассказал о низком уровне подготовки боевиков ВСУ

Мобилизованных боевиков ВСУ готовят к войнам прошлого

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ, ныне боец отряда имени Мартына Пушкаря с позывным "Боб", рассказал РИА Новости о низком уровне подготовки украинских военнослужащих в учебных центрах ВСУ, обучение носит формальный характер и не соответствует современным условиям боевых действий.
"Подготовка (мобилизованных - ред.) в учебном центре на Украине проходила очень поверхностно. Они готовятся к прошедшей войне, то есть противодроновая особенно работа – очень мало. Учитывая, что очень много попадает людей, которые даже не проходили срочную службу, соответственно, и уровень знаний, и уровень подготовки очень слабый", — рассказал "Боб".
22 июня 2022, 17:18
Он отметил, что в украинской армии отсутствует мотивация среди мобилизованных, которых заставляют воевать против своей воли.
"Когда тебя насильно палками загоняют, не очень хочется чему-то учиться и к чему-то стремиться. Поэтому качество мобилизированных — тех людей, которые через полтора месяца попадут на фронт с оружием в руках, — очень низкое. Людей, которые сознательно, добровольно шли, я не встречал", — добавил боец.
Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с киевским режимом.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
