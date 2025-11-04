Бывший украинский военный рассказал о низком уровне подготовки боевиков ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ, ныне боец отряда имени Мартына Пушкаря с позывным "Боб", рассказал РИА Новости о низком уровне подготовки украинских военнослужащих в учебных центрах ВСУ, обучение носит формальный характер и не соответствует современным условиям боевых действий.

Он отметил, что в украинской армии отсутствует мотивация среди мобилизованных, которых заставляют воевать против своей воли.

"Когда тебя насильно палками загоняют, не очень хочется чему-то учиться и к чему-то стремиться. Поэтому качество мобилизированных — тех людей, которые через полтора месяца попадут на фронт с оружием в руках, — очень низкое. Людей, которые сознательно, добровольно шли, я не встречал", — добавил боец.