ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Кроме того, разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили скопление живой силы противника и передали координаты артиллеристам. "Расчёт 152-мм гаубицы “Мста-Б” нанёс точный удар по цели, в результате чего противник был уничтожен", — уточнили в ведомстве.