Украинские военные избили инвалида без ноги в селе Комар в ДНР

ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Житель села Комар в ДНР Алексей Шмаков рассказал РИА Новости, что украинские военные избили его на блокпосту, не обратив внимания на его инвалидность. У мужчины с детства нет ноги, он имеет первую группу инвалидности.