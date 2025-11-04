https://ria.ru/20251104/vsu-2052696516.html
Украинские военные избили инвалида без ноги в селе Комар в ДНР
Житель села Комар в ДНР Алексей Шмаков рассказал РИА Новости, что украинские военные избили его на блокпосту, не обратив внимания на его инвалидность. У мужчины РИА Новости, 04.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
Украинские военные избили инвалида без ноги на блокпосту в селе Комар в ДНР