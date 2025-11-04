Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные избили инвалида без ноги в селе Комар в ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
01:36 04.11.2025
Украинские военные избили инвалида без ноги в селе Комар в ДНР
Украинские военные избили инвалида без ноги в селе Комар в ДНР
Житель села Комар в ДНР Алексей Шмаков рассказал РИА Новости, что украинские военные избили его на блокпосту, не обратив внимания на его инвалидность. У мужчины РИА Новости, 04.11.2025
2025
Украинские военные избили инвалида без ноги в селе Комар в ДНР

Украинские военные избили инвалида без ноги на блокпосту в селе Комар в ДНР

ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Житель села Комар в ДНР Алексей Шмаков рассказал РИА Новости, что украинские военные избили его на блокпосту, не обратив внимания на его инвалидность. У мужчины с детства нет ноги, он имеет первую группу инвалидности.
"Они (украинские военные - ред.) меня высадили с автобуса, ударили прикладом по спине, загнали... Они сказали: "Вот, поймали москаля", - сказал Шмаков.
Минобороны России сообщило об освобождении силами группировки войск "Восток" населенного пункта Комар в ДНР 13 июня.
