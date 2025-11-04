ВС России сжимают кольца окружения ВСУ у Купянска и Петропавловки

Отмечается, что российские войска сорвали попытку контратаки подразделений первой бригады нацгвардии в районе Петровки в Харьковской области с целью прорваться к реке Оскол и обеспечить выход с левого берега окруженных украинских подразделений. При этом были уничтожены до 10 боевиков и бронеавтомобиль.