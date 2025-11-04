Рейтинг@Mail.ru
ВС России сжимают кольца окружения ВСУ у Купянска и Петропавловки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 04.11.2025 (обновлено: 13:03 04.11.2025)
ВС России сжимают кольца окружения ВСУ у Купянска и Петропавловки
ВС России сжимают кольца окружения ВСУ у Купянска и Петропавловки - РИА Новости, 04.11.2025
ВС России сжимают кольца окружения ВСУ у Купянска и Петропавловки
Подразделения российской группировки "Запад" продолжают сжимать кольца вокруг окруженных группировок ВСУ в районах Купянска и Петропавловки в Харьковской... РИА Новости, 04.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
сша
вооруженные силы украины
безопасность
https://ria.ru/20251031/vsu-2051964037.html
россия
харьковская область
сша
россия, харьковская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России сжимают кольца окружения ВСУ у Купянска и Петропавловки

ВС РФ сжимают кольца окружения ВСУ у Купянска и Петропавловки под Харьковом

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Запад" продолжают сжимать кольца вокруг окруженных группировок ВСУ в районах Купянска и Петропавловки в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Купянск Харьковской области подразделения 6-й армии продолжают сжимать кольцо окружения группировки противника", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что российские войска сорвали попытку контратаки подразделений первой бригады нацгвардии в районе Петровки в Харьковской области с целью прорваться к реке Оскол и обеспечить выход с левого берега окруженных украинских подразделений. При этом были уничтожены до 10 боевиков и бронеавтомобиль.
"Продолжается сжатие кольца окружения группировки противника с северо-востока в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области", - добавили в МО РФ
За сутки в районе Купянска уничтожены до 40 украинских военнослужащих, 16 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронетранспортер, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Богдана", две боевые бронированные машины "Казак", а также бронеавтомобиль HMMWV производства США, два миномета, грузовой автомобиль и три пикапа, рассказали в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
31 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьСШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
