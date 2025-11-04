ВС России сжимают кольца окружения ВСУ у Купянска и Петропавловки

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Запад" продолжают сжимать кольца вокруг окруженных группировок ВСУ в районах Купянска и Петропавловки в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Купянск Харьковской области подразделения 6-й армии продолжают сжимать кольцо окружения группировки противника", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что российские войска сорвали попытку контратаки подразделений первой бригады нацгвардии в районе Петровки в Харьковской области с целью прорваться к реке Оскол и обеспечить выход с левого берега окруженных украинских подразделений. При этом были уничтожены до 10 боевиков и бронеавтомобиль.
"Продолжается сжатие кольца окружения группировки противника с северо-востока в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области", - добавили в МО РФ
За сутки в районе Купянска уничтожены до 40 украинских военнослужащих, 16 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронетранспортер, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Богдана", две боевые бронированные машины "Казак", а также бронеавтомобиль HMMWV производства США, два миномета, грузовой автомобиль и три пикапа, рассказали в ведомстве.