ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 04.11.2025
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" за сутки уничтожила свыше 240 военнослужащих ВСУ и 20 автомобилей противника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.11.2025
запорожская область
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Востока" за сутки
