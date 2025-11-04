https://ria.ru/20251104/vsu--2052753065.html
ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 04.11.2025
ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Силы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 80 военных ВСУ, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.11.2025
