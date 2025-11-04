Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 105 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 04.11.2025
ВСУ потеряли до 105 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 105 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 04.11.2025
ВСУ потеряли до 105 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 105 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 04.11.2025
ВСУ потеряли до 105 военных в зоне действий "Юга" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 105 военнослужащих ВСУ

МОСКВА, 4 ноя - РИА НОВОСТИ. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 105 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило во вторник журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка, Северск, Звановка, Иванополье, Дроновка, Федоровка, Веролюбовка и Васюковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной борьбы, склад материальных средств и склад горючего.
