ВСУ потеряли до 105 военных в зоне действий "Юга" за сутки

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной борьбы, склад материальных средств и склад горючего.