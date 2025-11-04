https://ria.ru/20251104/vsu--2052752820.html
ВСУ потеряли до 105 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 105 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 04.11.2025
ВСУ потеряли до 105 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 105 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 04.11.2025
ВСУ потеряли до 105 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 105 военнослужащих ВСУ