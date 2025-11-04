Рейтинг@Mail.ru
Бывший военный ВСУ рассказал о низкой квалификации западных инструкторов - РИА Новости, 04.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
Бывший военный ВСУ рассказал о низкой квалификации западных инструкторов
Бывший военный ВСУ рассказал о низкой квалификации западных инструкторов - РИА Новости, 04.11.2025
Бывший военный ВСУ рассказал о низкой квалификации западных инструкторов
Иностранные инструкторы ВСУ обладают низкой квалификацией, заявил РИА Новости боец отряда имени Мартына Пушкаря с позывным "Фартовый", ранее состоявший в ВСУ, а РИА Новости, 04.11.2025



Бывший военный ВСУ рассказал о низкой квалификации западных инструкторов

Иностранные инструкторы ВСУ обладают низкой квалификацией

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Иностранные инструкторы ВСУ обладают низкой квалификацией, заявил РИА Новости боец отряда имени Мартына Пушкаря с позывным "Фартовый", ранее состоявший в ВСУ, а затем перешедший на сторону РФ.
"Были инструкторы зарубежные - из Америки, из Канады. Я, когда был в (Советской - ред.) армии на срочной службе, знал больше, чем они", - сказал "Фартовый".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По его словам, иностранные инструкторы, обучавшие боевиков ВСУ, сами допускали опасные ошибки.
"Показывали, как окопы проходить. Я задаю вопрос - а он неправильно показывает: кладет ствол себе на руку, возле шеи. Если стрелять, гильзы будут лететь ему в голову. Я говорю переводчице: "А что это? Как это понимать?" Видно, что молодой пацан канадец. Гильзы в голову будут лететь", - привел пример "Фартовый".
Он отметил, что у многих мобилизованных в ВСУ отсутствуют базовый опыт и дисциплина, а показательные занятия иностранных инструкторов не всегда компенсируют этот дефицит.
Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из бывших военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с киевским режимом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
31 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАмерикаКанадаВооруженные силы Украины
 
 
