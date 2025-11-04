Бывший военный ВСУ рассказал о низкой квалификации западных инструкторов

"Показывали, как окопы проходить. Я задаю вопрос - а он неправильно показывает: кладет ствол себе на руку, возле шеи. Если стрелять, гильзы будут лететь ему в голову. Я говорю переводчице: "А что это? Как это понимать?" Видно, что молодой пацан канадец. Гильзы в голову будут лететь", - привел пример "Фартовый".