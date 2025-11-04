Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали подстанцию в слободе Белой в Курской области - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:35 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/vsu--2052731237.html
ВСУ атаковали подстанцию в слободе Белой в Курской области
ВСУ атаковали подстанцию в слободе Белой в Курской области - РИА Новости, 04.11.2025
ВСУ атаковали подстанцию в слободе Белой в Курской области
ВСУ с помощью БПЛА атаковали подстанцию в слободе Белой в Курской области, произошло возгорание предохранителей на трансформаторе, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T09:35:00+03:00
2025-11-04T09:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
беловский район
глушковский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20251031/vsu-2051964037.html
курская область
беловский район
глушковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, беловский район, глушковский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Беловский район, Глушковский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали подстанцию в слободе Белой в Курской области

ВСУ с помощью БПЛА атаковали подстанцию в слободе Белой в Курской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. ВСУ с помощью БПЛА атаковали подстанцию в слободе Белой в Курской области, произошло возгорание предохранителей на трансформаторе, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Вчера вечером украинские террористы с помощью беспилотника атаковали подстанцию в слободе Белой Беловского района. В результате удара произошло возгорание предохранителей на трансформаторе", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он добавил, что под отключение света попали семь населенных пунктов муниципалитета, специалисты оперативно восстановили подачу электроснабжения по резервной схеме.
Также, по словам Хинштейна, бригады производят переключение на резервную схему потребителей, пострадавших в результате удара по рыльской подстанции в понедельник: Рыльск и его пригород уже запитаны. Губернатор отметил, что работа по восстановлению света в населенных пунктах Рыльского, Кореневского и Глушковского районов продолжается.
В понедельник Хинштейн сообщал, что ВСУ ударили по подстанции в курском Рыльске, из-за чего произошло аварийное отключение электроснабжения, без света остались свыше 16 тысяч потребителей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
31 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБеловский районГлушковский районАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала