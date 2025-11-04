https://ria.ru/20251104/vsu--2052731237.html
ВСУ атаковали подстанцию в слободе Белой в Курской области
ВСУ атаковали подстанцию в слободе Белой в Курской области - РИА Новости, 04.11.2025
ВСУ атаковали подстанцию в слободе Белой в Курской области
ВСУ с помощью БПЛА атаковали подстанцию в слободе Белой в Курской области, произошло возгорание предохранителей на трансформаторе, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04
2025-11-04T09:35:00+03:00
2025-11-04T09:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
беловский район
глушковский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
происшествия
курская область
беловский район
глушковский район
2025
ВСУ с помощью БПЛА атаковали подстанцию в слободе Белой в Курской области