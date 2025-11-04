Рейтинг@Mail.ru
Володин выразил соболезнования в связи со смертью Ким Ён Нама
04.11.2025
Володин выразил соболезнования в связи со смертью Ким Ён Нама
Володин выразил соболезнования в связи со смертью Ким Ён Нама - РИА Новости, 04.11.2025
Володин выразил соболезнования в связи со смертью Ким Ён Нама
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нама,... РИА Новости, 04.11.2025
Володин выразил соболезнования в связи со смертью Ким Ён Нама

Володин выразил соболезнования в связи со смертью госдеятеля КНДР Ким Ён Нама

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нама, отметив его вклад в укрепление межпарламентского сотрудничества, сообщается на сайте Госдумы.
Ким Ён Нам скончался в понедельник от болезни в возрасте 97 лет.
"Его вклад в укрепление межпарламентского сотрудничества Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики заслуживает глубокого уважения. От имени депутатов Государственной думы прошу передать слова поддержки родным и близким Ким Ён Нама. Скорбим вместе с корейским народом", — отметил Володин в телеграмме, адресованной председателю президиума Верховного народного собрания республики Цой Рён Хэ.
Ким Ен Нам - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Южной Корее выразили соболезнования в связи с кончиной Ким Ен Нама
Вчера, 17:23
 
КНДР (Северная Корея)Вячеслав ВолодинЦой Рен ХэГосдума РФ
 
 
