Володин выразил соболезнования в связи со смертью Ким Ён Нама

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нама, отметив его вклад в укрепление межпарламентского сотрудничества, сообщается на сайте Госдумы.