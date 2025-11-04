https://ria.ru/20251104/volodin-2052809235.html
Володин выразил соболезнования в связи со смертью Ким Ён Нама
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нама,... РИА Новости, 04.11.2025
кндр (северная корея)
вячеслав володин
цой рен хэ
госдума рф
кндр (северная корея)
КНДР (Северная Корея), Вячеслав Володин, Цой Рен Хэ, Госдума РФ
