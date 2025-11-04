Рейтинг@Mail.ru
04.11.2025
Бельгийским военным разрешили сбивать беспилотники над базами, пишут СМИ
00:56 04.11.2025
Бельгийским военным разрешили сбивать беспилотники над базами, пишут СМИ
Бельгийским военным разрешили сбивать беспилотники над базами, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
Бельгийским военным разрешили сбивать беспилотники над базами, пишут СМИ
Военным Бельгии после инцидентов с БПЛА над базами Кляйне Брогель и Марше-ан-Фамен разрешили сбивать беспилотники, однако, судя по всему, в королевстве нет... РИА Новости, 04.11.2025
в мире
бельгия
сша
тео франкен
бельгия
сша
2025
Новости
Бельгийским военным разрешили сбивать беспилотники над базами, пишут СМИ

Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Военным Бельгии после инцидентов с БПЛА над базами Кляйне Брогель и Марше-ан-Фамен разрешили сбивать беспилотники, однако, судя по всему, в королевстве нет эффективных средств для таких операций, сообщает телеканал RTL.
"Не сумев установить личности операторов дронов, армия получила приказ сбивать беспилотники,… но все сложнее, чем кажется", - сообщает телеканал и приводит слова скандально известного главы бельгийского минобороны Тео Франкена, который заявил, что "у армии нет всех необходимых инструментов".
В ситуации с беспилотниками над военными базами армия Бельгии продемонстрировала непрофессионализм, считают эксперты. Они указывают, что военные применили неэффективные глушители сигналов, поздно подняли в воздух вертолет для перехвата БПЛА, а также не смогли обнаружить операторов. "В конечном итоге эти беспилотники спокойно направились на север, в сторону Нидерландов", - пояснил Стивен Матей, мэр города Пер.
Производящие дроны бельгийские компании заверили ВС королевства, что такие дроны могли запускаться из любой точки Земли, и искать операторов бесполезно, однако Франкен настаивает на немедленной "поимке и допросе".
Кроме того, специалисты указывают, что крупные беспилотники, которые были замечены в начале ноября над базой Кляйне Брогель, где, предположительно, может храниться американское ядерное оружие, могут быть оснащены тепловизорами для обнаружения заглубленных или излучающих радиацию объектов.
Три больших дрона были замечены 1 и 2 ноября над бельгийской военной базой Кляйне Брогель, где, предположительно, находится ядерное оружие США. Ранее глава минобороны Бельгии заявлял, что в ночь на 25 октября, а затем в ночь на 28 октября за военной базой Марше-ан-Фамен были замечены беспилотники. Также 10 октября Франкен сообщал, что около 15 беспилотников пролетели над авиабазой Эльзенборн.
Заголовок открываемого материала