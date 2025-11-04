Бельгийским военным разрешили сбивать беспилотники над базами, пишут СМИ

Кроме того, специалисты указывают, что крупные беспилотники, которые были замечены в начале ноября над базой Кляйне Брогель, где, предположительно, может храниться американское ядерное оружие, могут быть оснащены тепловизорами для обнаружения заглубленных или излучающих радиацию объектов.