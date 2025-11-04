https://ria.ru/20251104/vlasti-2052811086.html
Власти Нижнего Новгорода помогут жителям поврежденных при атаке БПЛА домов
Власти Нижнего Новгорода помогут жителям поврежденных при атаке БПЛА домов - РИА Новости, 04.11.2025
Власти Нижнего Новгорода помогут жителям поврежденных при атаке БПЛА домов
Администрация Нижнего Новгорода поможет жильцам домов в Кстовском районе, поврежденных при атаке беспилотников, сообщил глава города Юрий Шалабаев. РИА Новости, 04.11.2025
происшествия
кстовский район
нижегородская область
россия
юрий шалабаев
глеб никитин
кстовский район
нижегородская область
россия
Власти Нижнего Новгорода помогут жителям поврежденных при атаке БПЛА домов
Нижегородская администрация поможет жителям поврежденных при атаке БПЛА домов