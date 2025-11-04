Рейтинг@Mail.ru
Власти Нижнего Новгорода помогут жителям поврежденных при атаке БПЛА домов - РИА Новости, 04.11.2025
17:43 04.11.2025
Власти Нижнего Новгорода помогут жителям поврежденных при атаке БПЛА домов
Администрация Нижнего Новгорода поможет жильцам домов в Кстовском районе, поврежденных при атаке беспилотников, сообщил глава города Юрий Шалабаев. РИА Новости, 04.11.2025
Власти Нижнего Новгорода помогут жителям поврежденных при атаке БПЛА домов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Администрация Нижнего Новгорода поможет жильцам домов в Кстовском районе, поврежденных при атаке беспилотников, сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что ночью силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА в Кстовском районе. При падении обломков повреждения получили три частных и один многоквартирный дом.
"ПВО сработала четко, никто не пострадал, последствия минимальны. Помощью мы уже занялись. Специалисты работают с кстовчанами, собирают данные о том, что предстоит сделать. Никого не оставим", - написал Шалабаев в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО в ночь на вторник уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 20 - над территорией Нижегородской области.
Обстановка на месте обнаружении элементов БПЛА на улице Кутузова в Туле. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Туле из-за обломков БПЛА эвакуировали около 50 частных домов
ПроисшествияКстовский районНижегородская областьРоссияЮрий ШалабаевГлеб Никитин
 
 
