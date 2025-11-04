https://ria.ru/20251104/vklad-2052555543.html
Финансист назвала самые выгодные даты для открытия вклада
Финансист назвала самые выгодные даты для открытия вклада - РИА Новости, 04.11.2025
Финансист назвала самые выгодные даты для открытия вклада
Доходность по вкладам зависит от массы факторов, среди которых не последнее место занимает дата открытия, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T03:15:00+03:00
2025-11-04T03:15:00+03:00
2025-11-04T03:15:00+03:00
татьяна белянчикова
рэу имени г. в. плеханова
вклады
общество
россия
деньги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577704210_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_3fe9a51ac0e7abe49df6020d4bc2c1be.jpg
https://ria.ru/20251031/ekonomika-2051998882.html
https://ria.ru/20251022/vklady-2049730289.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577704210_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4240447abd570896ca2f977c463ea520.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна белянчикова, рэу имени г. в. плеханова, вклады, общество, россия, деньги
Татьяна Белянчикова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Вклады, Общество, Россия, Деньги
Финансист назвала самые выгодные даты для открытия вклада
Финансист Белянчикова: при открытии вклада до заседания ЦБ возможна выгода
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
Доходность по вкладам зависит от массы факторов, среди которых не последнее место занимает дата открытия, рассказала агентству “Прайм
” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
“Изучаем прогноз изменения ключевой ставки. Именно она оказывает максимальное влияние на уровень процентных ставок по вкладам. Если ожидается снижение, лучше открыть вклад до заседания Банка России. Если же ждем, что "ключ" будет повышен, лучше дождаться решения”, — советует она.
Если прогноз по ставке непонятен, стоит открыть вклады на разные сроки со смещением во временем. Тогда при появлении интересных предложений на рынке у вас будут свободные средства.
Выгодно открывать вклады в конце года, квартала или близко к датам праздников. Тогда выше вероятность получить выгодные условия. Впрочем, по ряду исследований, такой шанс выше в конце любого месяца, заключила Белянчикова.