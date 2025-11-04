Рейтинг@Mail.ru
03:15 04.11.2025
Финансист назвала самые выгодные даты для открытия вклада
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Доходность по вкладам зависит от массы факторов, среди которых не последнее место занимает дата открытия, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
“Изучаем прогноз изменения ключевой ставки. Именно она оказывает максимальное влияние на уровень процентных ставок по вкладам. Если ожидается снижение, лучше открыть вклад до заседания Банка России. Если же ждем, что "ключ" будет повышен, лучше дождаться решения”, — советует она.
Если прогноз по ставке непонятен, стоит открыть вклады на разные сроки со смещением во временем. Тогда при появлении интересных предложений на рынке у вас будут свободные средства.
Выгодно открывать вклады в конце года, квартала или близко к датам праздников. Тогда выше вероятность получить выгодные условия. Впрочем, по ряду исследований, такой шанс выше в конце любого месяца, заключила Белянчикова.
