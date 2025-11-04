Финансист назвала самые выгодные даты для открытия вклада

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Доходность по вкладам зависит от массы факторов, среди которых не последнее место занимает дата открытия, рассказала агентству “ Доходность по вкладам зависит от массы факторов, среди которых не последнее место занимает дата открытия, рассказала агентству “ Прайм ” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

“Изучаем прогноз изменения ключевой ставки. Именно она оказывает максимальное влияние на уровень процентных ставок по вкладам. Если ожидается снижение, лучше открыть вклад до заседания Банка России. Если же ждем, что "ключ" будет повышен, лучше дождаться решения”, — советует она.

Если прогноз по ставке непонятен, стоит открыть вклады на разные сроки со смещением во временем. Тогда при появлении интересных предложений на рынке у вас будут свободные средства.