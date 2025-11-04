https://ria.ru/20251104/ukraina-2052854784.html
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T22:57:00+03:00
в мире
сумы
украина
вооруженные силы украины
