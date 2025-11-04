На Украине суд отклонил иск о запрете УПЦ распоряжаться своим имуществом

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Шестой апелляционный админсуд в Киеве отказал в удовлетворении иска госслужбе Украины по вопросам этнополитики и свободе совести о запрете Киевской митрополии Украинской православной церкви распоряжаться принадлежащей ей недвижимостью и проводить расходные операции по счетам, сообщил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман.

"Госслужба по этнополитике и свободе совести просила суд запретить Киевской митрополии УПЦ распоряжаться принадлежащим ей на праве собственности недвижимым имуществом, а также проводить расходные операции по счетам... Суд принял законное и справедливое решение в пользу Киевской митрополии УПЦ. По результатам рассмотрения заявления коллегия судей шестого апелляционного административного суда пришла к выводу об отказе в ее удовлетворении", - написал Чекман в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что этот иск госслужба по этнополитике подавала в рамках дела о прекращении полномочий Киевской митрополии УПЦ.

Глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский 2 сентября сообщил, что госслужба подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ, которую возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский).

На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией , местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.