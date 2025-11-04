https://ria.ru/20251104/ukraina-2052781694.html
В Верховную раду на заседание пришли лишь три депутата от правящей партии
Всего лишь три депутата от правящей партии Владимира Зеленского "Слуга народа" пришли на заседание в Верховную раду, сообщил украинский парламентарий Алексей... РИА Новости, 04.11.2025
в мире
россия
владимир зеленский
верховная рада украины
россия
