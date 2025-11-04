Рейтинг@Mail.ru
В Верховную раду на заседание пришли лишь три депутата от правящей партии - РИА Новости, 04.11.2025
15:05 04.11.2025
В Верховную раду на заседание пришли лишь три депутата от правящей партии
В Верховную раду на заседание пришли лишь три депутата от правящей партии - РИА Новости, 04.11.2025
В Верховную раду на заседание пришли лишь три депутата от правящей партии
Всего лишь три депутата от правящей партии Владимира Зеленского "Слуга народа" пришли на заседание в Верховную раду, сообщил украинский парламентарий Алексей... РИА Новости, 04.11.2025
в мире, россия, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Верховную раду на заседание пришли лишь три депутата от правящей партии

В Раду на заседание пришли лишь три депутата от правящей партии Зеленского

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Всего лишь три депутата от правящей партии Владимира Зеленского "Слуга народа" пришли на заседание в Верховную раду, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко*.
"Шок! В Раде исчезло монобольшинство! Одна минута до заседания, а из монобольшинства есть три народных депутата. Никто не видел (остальных - ред.) "Слуг"? Может они уже воспользовались 3000 км от Зеленского и их надо искать где-то на киевском вокзале?" - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Зеленский ранее выступил с предложением о бесплатном проезде для украинцев на поездах компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныци") на расстояние до 3 тысяч километров. Депутат Рады Ярослав Железняк назвал эту инициативу популистской, подчеркнув, что она потребует значительных финансовых затрат, в то время как государственный бюджет испытывает серьёзный дефицит.
* Внесен в список террористов и экстремистов
