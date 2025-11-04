Рейтинг@Mail.ru
На Западе объяснили, что Украина может получить от России - РИА Новости, 04.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 04.11.2025 (обновлено: 07:55 04.11.2025)
На Западе объяснили, что Украина может получить от России
На Западе объяснили, что Украина может получить от России
Неонацисты в значительной степени контролируют украинскую власть, включая Владимира Зеленского, но как только Россия разгромит ВСУ, они убегут за границу,... РИА Новости, 04.11.2025
На Западе объяснили, что Украина может получить от России

Аналитик Макговерн: неонацисты, контролирующие власть в Киеве, убегут за границу

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Неонацисты в значительной степени контролируют украинскую власть, включая Владимира Зеленского, но как только Россия разгромит ВСУ, они убегут за границу, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Свобода действий Зеленского жестко ограничена неонацистами, которые на самом деле имеют сейчас доминирующее влияние в Киеве. Но русские останутся и наведут порядок. Они уже провели неплохую зачистку украинской армии. Как только армия падет, нацисты в Киеве прозреют и переедут на свои виллы на юге Италии", — отметил эксперт.
Российские военные продолжают активно действовать в зоне СВО. По данным Минобороны, за минувшие сутки украинские войска на разных направлениях СВО потеряли около 1485 военнослужащих.
При этом в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты на территории России бойцы нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям военной промышленности, объектам газоэнергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, а также объектам ВСУ.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссияРэй МакговернЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
