"Точка невозврата". Украине предрекли экономическую катастрофу

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Елена Савельева. Дефицит бюджета превысил 20 миллиардов долларов, госдолг зашкаливает. Киевский режим едва сводит концы с концами, ситуация угрожающая. О возможных сценариях дальнейшего развития событий — в материале РИА Новости.

"На пороге коллапса"

"Украина на пороге экономической катастрофы. Мы обеспечиваем себя меньше, чем наполовину, у нас долги больше ста процентов ВВП", — заявил украинский экономический эксперт, доктор наук Андрей Длигач.

« Киев входит в период острой фискальной напряженности. Нацбанк ожидает дефицит на уровне 46,83 миллиарда долларов (22,1% ВВП), а госдолг, по оценке Международного валютного фонда (МВФ) увеличится до 110%.

Как поясняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab, это много даже для экономики военного времени, но "неизбежной катастрофы" не означает — при условии сохранения внешнего бюджетного якоря. То есть помощь МВФ, регулярные транши по программе EC Ukraine Facility и новые заимствования под доходы от замороженных российских активов (ERA).

Поддержка МВФ и ЕС

В июне МВФ завершил восьмую проверку EFF (Extended Fund Facility, программа расширенного механизма кредитования МВФ, предоставляющая финансы странам со структурными проблемами платежного баланса) и перечислил Киеву еще полмиллиарда долларов.

« "Всего они уже привлекли больше десяти миллиардов долларов, а доступно около 15. ЕС, в свою очередь, в 2024-2025-м вышел на квартальные выплаты в 50 миллиардов евро. Перечислили транши в 4,2 миллиарда и 4,1 миллиарда в 2024-м, 3,5 миллиарда и 3,05 миллиарда в апреле и августе 2025-го. Эти средства позволяют удерживать госфинансы, несмотря на долги больше ВВП", — уточняет аналитик.

Кроме того, Европа продолжает подкармливать Киев доходами от замороженных российских активов. Обсуждают покрытие за счет этого дефицита в 2026-м и новые кредитные линии.

"Высокая уязвимость"

Базовый сценарий для украинской экономики на ближайшую перспективу МВФ оценивает как "управляемую устойчивость при высокой уязвимости": умеренный рост, контролируемая инфляция, внешнее пополнение бюджета, но при постоянных рисках задержек.

Западные политики, в частности, не раз обращали внимание на то, что Киев "подключен к аппарату искусственной вентиляции легких". И если "финансовый ИВЛ" даст сбой, это сразу приведет к валютному и бюджетному кризису.

« "Украина действительно в тяжелом положении. Западная помощь постепенно сокращается, выплаты задерживаются. В результате резко возрастает вероятность дефолта или технического банкротства, неизбежны жесткие меры экономии (сокращение расходов, в том числе социальных и военных), массовая эмиссия гривны с угрозой гиперинфляции", — перечисляет Юлия Мягкова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Есть и еще один фактор риска. Кредитов МВФ, Всемирного банка, США, ЕС не хватает для покрытия дефицита, госдолг растет.

В дальнейшем обслуживание заимствований (выплата процентов) ляжет тяжелым бременем на бюджет. Разумеется, снижается инвестиционная привлекательность. Крайне рискованно вкладываться в экономику, балансирующую на грани коллапса. Это помешает и послевоенному восстановлению.

Могут закончиться

Варианты сокращения дефицита у Киева есть, но довольно болезненные.

« "В частности, фискальный блок уже расширяет внутренние заимствования и "удлиняет" дюрацию долга; продолжение и углубление этой линии возможно, однако все упирается в емкость рынка и цену риска. Пространство для повышения отдельных косвенных налогов и акцизов ограничено военными издержками для бизнеса и инфляцией, поэтому основной упор сделали на приоритизацию расходов гражданского бюджета и отказ от менее критичных программ", — говорит Евгений Шатов.

По оценкам журнала Economist, у Украины уже в феврале 2026-го могут закончиться деньги на войну, поскольку из трех основных источников финансирования — американская помощь, внутренние займы и европейская поддержка — первые два постепенно иссякают. Как отметило издание, к декабрю суммарный объем оборонных бюджетов и иностранной помощи достигнет примерно 360 миллиардов долларов. А еще четыре года ведения боевых действий обойдутся Киеву в 390 миллиардов.

« Так что Украине придется либо резко сокращать социальные расходы, либо наращивать "дорогой" долг, отмечает Шатов.