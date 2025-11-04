https://ria.ru/20251104/ukraina-2052394437.html
"Точка невозврата". Украине предрекли экономическую катастрофу
"Точка невозврата". Украине предрекли экономическую катастрофу - РИА Новости, 04.11.2025
"Точка невозврата". Украине предрекли экономическую катастрофу
Дефицит бюджета превысил 20 миллиардов долларов, госдолг зашкаливает. Киевский режим едва сводит концы с концами, ситуация угрожающая. О возможных сценариях... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T08:00:00+03:00
2025-11-04T08:00:00+03:00
2025-11-04T10:24:00+03:00
украина
мвф
евросоюз
киев
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052736433_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94c3b732699b0c64e989b41dcb44b8fa.jpg
https://ria.ru/20251015/mvf-2048417049.html
https://ria.ru/20250911/mvf-2041308324.html
https://ria.ru/20251101/es-2052331282.html
украина
киев
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052736433_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f51f922eded6105a81e53c5b1a91b943.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, мвф, евросоюз, киев, европа
Украина, МВФ, Евросоюз, Киев, Европа
"Точка невозврата". Украине предрекли экономическую катастрофу
Мягкова: Украина столкнулась с глубочайшим экономическим кризисом
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Елена Савельева. Дефицит бюджета превысил 20 миллиардов долларов, госдолг зашкаливает. Киевский режим едва сводит концы с концами, ситуация угрожающая. О возможных сценариях дальнейшего развития событий — в материале РИА Новости.
"Украина на пороге экономической катастрофы. Мы обеспечиваем себя меньше, чем наполовину, у нас долги больше ста процентов ВВП", — заявил украинский экономический эксперт, доктор наук Андрей Длигач.
«
Киев входит в период острой фискальной напряженности. Нацбанк ожидает дефицит на уровне 46,83 миллиарда долларов (22,1% ВВП), а госдолг, по оценке Международного валютного фонда (МВФ) увеличится до 110%.
Как поясняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab, это много даже для экономики военного времени, но "неизбежной катастрофы" не означает — при условии сохранения внешнего бюджетного якоря. То есть помощь МВФ, регулярные транши по программе EC Ukraine Facility и новые заимствования под доходы от замороженных российских активов (ERA).
В июне МВФ завершил восьмую проверку EFF (Extended Fund Facility, программа расширенного механизма кредитования МВФ, предоставляющая финансы странам со структурными проблемами платежного баланса) и перечислил Киеву еще полмиллиарда долларов.
«
"Всего они уже привлекли больше десяти миллиардов долларов, а доступно около 15. ЕС, в свою очередь, в 2024-2025-м вышел на квартальные выплаты в 50 миллиардов евро. Перечислили транши в 4,2 миллиарда и 4,1 миллиарда в 2024-м, 3,5 миллиарда и 3,05 миллиарда в апреле и августе 2025-го. Эти средства позволяют удерживать госфинансы, несмотря на долги больше ВВП", — уточняет аналитик.
Кроме того, Европа продолжает подкармливать Киев доходами от замороженных российских активов. Обсуждают покрытие за счет этого дефицита в 2026-м и новые кредитные линии.
Базовый сценарий для украинской экономики на ближайшую перспективу МВФ оценивает как "управляемую устойчивость при высокой уязвимости": умеренный рост, контролируемая инфляция, внешнее пополнение бюджета, но при постоянных рисках задержек.
Западные политики, в частности, не раз обращали внимание на то, что Киев "подключен к аппарату искусственной вентиляции легких". И если "финансовый ИВЛ" даст сбой, это сразу приведет к валютному и бюджетному кризису.
«
"Украина действительно в тяжелом положении. Западная помощь постепенно сокращается, выплаты задерживаются. В результате резко возрастает вероятность дефолта или технического банкротства, неизбежны жесткие меры экономии (сокращение расходов, в том числе социальных и военных), массовая эмиссия гривны с угрозой гиперинфляции", — перечисляет Юлия Мягкова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Есть и еще один фактор риска. Кредитов МВФ, Всемирного банка, США, ЕС не хватает для покрытия дефицита, госдолг растет.
В дальнейшем обслуживание заимствований (выплата процентов) ляжет тяжелым бременем на бюджет. Разумеется, снижается инвестиционная привлекательность. Крайне рискованно вкладываться в экономику, балансирующую на грани коллапса. Это помешает и послевоенному восстановлению.
Варианты сокращения дефицита у Киева есть, но довольно болезненные.
«
"В частности, фискальный блок уже расширяет внутренние заимствования и "удлиняет" дюрацию долга; продолжение и углубление этой линии возможно, однако все упирается в емкость рынка и цену риска. Пространство для повышения отдельных косвенных налогов и акцизов ограничено военными издержками для бизнеса и инфляцией, поэтому основной упор сделали на приоритизацию расходов гражданского бюджета и отказ от менее критичных программ", — говорит Евгений Шатов.
По оценкам журнала Economist, у Украины уже в феврале 2026-го могут закончиться деньги на войну, поскольку из трех основных источников финансирования — американская помощь, внутренние займы и европейская поддержка — первые два постепенно иссякают. Как отметило издание, к декабрю суммарный объем оборонных бюджетов и иностранной помощи достигнет примерно 360 миллиардов долларов. А еще четыре года ведения боевых действий обойдутся Киеву в 390 миллиардов.
«
Так что Украине придется либо резко сокращать социальные расходы, либо наращивать "дорогой" долг, отмечает Шатов.
Но благодаря МВФ и ЕС риск внезапного дефолта по бюджету невысокий. Правда, велика вероятность "финансовой усталости" партнеров, что тянет за собой реализацию самого неблагоприятного сценария.