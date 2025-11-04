Уитакер сделал заявление после встречи с Зеленским

Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.



В свою очередь, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявлял, что Москва хочет мирного урегулирования ситуации на Украине и доносит это до США.