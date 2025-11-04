Рейтинг@Mail.ru
Уитакер сделал заявление после встречи с Зеленским
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 04.11.2025 (обновлено: 12:35 04.11.2025)
Уитакер сделал заявление после встречи с Зеленским
Уитакер сделал заявление после встречи с Зеленским - РИА Новости, 04.11.2025
Уитакер сделал заявление после встречи с Зеленским
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, прибывший в Киев, заявил Владимиру Зеленскому о необходимости завершить конфликт. Об этом он написал в соцсети X. "Я довел РИА Новости, 04.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
нато
в мире, сша, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, НАТО
Уитакер сделал заявление после встречи с Зеленским

Постпред США при НАТО Уитакер встретился с Зеленским и призвал окончить конфликт

Владимир Зеленский и Мэттью Уитакер во время встречи в Киеве
Владимир Зеленский и Мэттью Уитакер во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : U.S. Ambassador to NATO/X
Владимир Зеленский и Мэттью Уитакер во время встречи в Киеве
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, прибывший в Киев, заявил Владимиру Зеленскому о необходимости завершить конфликт. Об этом он написал в соцсети X.

"Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, — единственный жизнеспособный путь вперед", — говорится в публикации.
В октябре Трамп встретился с главой киевского режима в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.

В свою очередь, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявлял, что Москва хочет мирного урегулирования ситуации на Украине и доносит это до США.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаНАТО
 
 
