Уитакер сделал заявление после встречи с Зеленским

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, прибывший в Киев, заявил Владимиру Зеленскому о необходимости завершить конфликт. Об этом он написал в соцсети X.
"Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, — единственный жизнеспособный путь вперед", — говорится в публикации.
В октябре Трамп встретился с главой киевского режима в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
В свою очередь, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявлял, что Москва хочет мирного урегулирования ситуации на Украине и доносит это до США.
