05:11 04.11.2025 (обновлено: 11:02 04.11.2025)
Жителя Камчатки заподозрили в убийстве пожилой пары топором
Жителя Камчатки заподозрили в убийстве пожилой пары топором
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве пожилой пары в Елизовском районе Камчатского края, сообщили в региональном управлении СК. РИА Новости, 04.11.2025
Жителя Камчатки заподозрили в убийстве пожилой пары топором

Жителя Камчатки задержали после убийства пожилой пары топором, возбуждено дело

© Фото : СУ СК России по Камчатскому краю/TelegramРабота СК РФ на месте убийства пожилой пары в Елизовском районе Камчатского края
© Фото : СУ СК России по Камчатскому краю/Telegram
Работа СК РФ на месте убийства пожилой пары в Елизовском районе Камчатского края
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 ноя – РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве пожилой пары в Елизовском районе Камчатского края, сообщили в региональном управлении СК.
По предварительным данным следствия, в понедельник 61-летний мужчина проник в квартиру дома в селе Сосновка, где нанес 71-летней пожилой женщине и ее 78-летнему супругу множественные удары топором по голове и туловищу. От полученных травм пенсионеры скончались на месте.
"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по факту убийства пожилой пары (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ)", – проинформировали в пресс-службе ведомства.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, на шум в квартире сбежались односельчане и попытались обезоружить злоумышленника, в ходе чего он пострадал. Источник утверждает, что в момент совершения преступления пенсионер был очень пьян.
"В настоящее время фигурант находится в реанимационном отделении медицинского учреждения", - добавили в СУ СКР.
В ведомстве уточнили, что произведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных медицинских экспертиз.
Источник агентства в правоохранительных органах добавил, что ведутся допросы свидетелей.
ПроисшествияЕлизовский районКамчатский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
