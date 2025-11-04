Рейтинг@Mail.ru
Европа боится признать победу Путина на Украине, заявил турецкий журналист - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:36 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/turtsiya-2052713371.html
Европа боится признать победу Путина на Украине, заявил турецкий журналист
Европа боится признать победу Путина на Украине, заявил турецкий журналист - РИА Новости, 04.11.2025
Европа боится признать победу Путина на Украине, заявил турецкий журналист
Лидеры европейских стран ощущают страх, но не могут признать победу президента России Владимира Путина в конфликте на Украине, считает колумнист турецкой... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T06:36:00+03:00
2025-11-04T06:36:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
сергей лавров
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_99ae15cf30703ceecf1f941a6e5d0a35.jpg
https://ria.ru/20250515/putin-2017024481.html
https://ria.ru/20250511/rossija-2016287889.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_f882adeefa3e5e3aedd3cd5ddc790e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, владимир путин, сергей лавров, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
Европа боится признать победу Путина на Украине, заявил турецкий журналист

Журналист Бюльбюль: лидеры ЕС боятся, но не могут признать победу Путина

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Лидеры европейских стран ощущают страх, но не могут признать победу президента России Владимира Путина в конфликте на Украине, считает колумнист турецкой проправительственной газеты Turkiye Акиф Бюльбюль.
"Европа не может смириться с победой президента России Владимира Путина. Почему они каждую неделю приезжают в Анкару? Они тоже почувствовали страх. Они знают, что Путин победил, но не могут себе в этом признаться", - пишет Бюльбюль.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
"Пошатнуло баланс": в Турции оценили слова Путина о переговорах
15 мая, 07:38
Он добавил, что в будущем любые переговоры между Украиной и Россией "обязательно начнутся в Стамбуле".
"Мы (Турция - ред.) - единственная страна, которая ведет переговоры с обеими сторонами (Москвой и Киевом - ред.)", - подчеркнул колумнист.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Турецкий историк заявил, что Киев рискует потерять Анкару
11 мая, 02:56
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала