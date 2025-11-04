https://ria.ru/20251104/turpotok-2052789231.html
Турпоток России и Китая в 2025 году достигнет трех миллионов поездок
Турпоток России и Китая в 2025 году достигнет трех миллионов поездок - РИА Новости, 04.11.2025
Турпоток России и Китая в 2025 году достигнет трех миллионов поездок
Взаимный турпоток России и Китая в текущем году достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% выше показателей 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T15:47:00+03:00
2025-11-04T15:47:00+03:00
2025-11-04T15:47:00+03:00
россия
китай
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
мэр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027669784_0:1:2980:1677_1920x0_80_0_0_a4d8ef105666b17b8ee61d9f8e79179b.jpg
https://ria.ru/20251104/rossiya--2052722616.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027669784_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_cfcabd242c7d9c73a7d8e95108d9a2eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мэр
Россия, Китай, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), МЭР
Турпоток России и Китая в 2025 году достигнет трех миллионов поездок
Взаимный турпоток России и Китая в 2025 году достигнет 3,5 млн поездок