Рейтинг@Mail.ru
Турпоток России и Китая в 2025 году достигнет трех миллионов поездок - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/turpotok-2052789231.html
Турпоток России и Китая в 2025 году достигнет трех миллионов поездок
Турпоток России и Китая в 2025 году достигнет трех миллионов поездок - РИА Новости, 04.11.2025
Турпоток России и Китая в 2025 году достигнет трех миллионов поездок
Взаимный турпоток России и Китая в текущем году достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% выше показателей 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T15:47:00+03:00
2025-11-04T15:47:00+03:00
россия
китай
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
мэр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027669784_0:1:2980:1677_1920x0_80_0_0_a4d8ef105666b17b8ee61d9f8e79179b.jpg
https://ria.ru/20251104/rossiya--2052722616.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027669784_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_cfcabd242c7d9c73a7d8e95108d9a2eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мэр
Россия, Китай, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), МЭР
Турпоток России и Китая в 2025 году достигнет трех миллионов поездок

Взаимный турпоток России и Китая в 2025 году достигнет 3,5 млн поездок

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Взаимный турпоток России и Китая в текущем году достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% выше показателей 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономического развития РФ.
"Дополнительной точкой роста взаимодействия двух стран станет туризм. Ожидается, что в 2025 году взаимный турпоток достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% выше показателей 2024 года, а к 2030 году – вдвое превысит доковидный уровень 2019 года", - отмечается в сообщении Минэкономразвития по итогам визита в Китай российской делегации, которую возглавил глава правительства Михаил Мишустин.
Обеспечить такие показатели позволит развитие в России инфраструктуры и создание комфортной среды, ориентированной на предпочтения китайских туристов, предполагает МЭР.
"Это в том числе увеличение номерного фонда, создание и модернизация точек притяжения, развитие транспортной инфраструктуры. Идет работа над повышением качества обслуживания китайских туристов благодаря программе внедрения стандарта "China Friendly", - добавили в министерстве.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Россия и Китай будут расширять сотрудничество в области умной таможни
Вчера, 08:19
 
РоссияКитайМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)МЭР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала