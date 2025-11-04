https://ria.ru/20251104/tsentr-2052756064.html
ВСУ потеряли до 430 боевиков в зоне работы "Центра" за сутки
Подразделения группировки "Центр " уничтожили за сутки до 430 военных ВСУ в зоне ответственности, только в районе Красноармейска - до 205, сообщает во вторник... РИА Новости, 04.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
